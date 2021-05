În sfârșit!

Lucrările pentru finalizarea grădiniței de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava au început, după ce au fost blocate mai bine de 10 ani. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, în conferință de presă, că valoarea este de 5,015 milioane de lei. „S-a terminat proiectarea, am dat autorizația de construcție, am dat ordinul de începere a lucrărilor. Durata de realizare este 12 luni”, a precizat Lungu. Contractul a fost câștigat de asocierea de firme Con Transport și SC Ada Prom Com SRL.

Reamintim că investiţia a fost începută în 2008 cu fonduri de la Ministerul Educaţiei, după care finanțarea a fost sistată în 2010 și lucrările s-au blocat. Acum va fi finalizată de municipalitate, din fonduri proprii, după o expertiză financiară și modificări la proiectul inițial.