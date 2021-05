Soluție

Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi a declarat că social-democrații propun o măsură de relansare a turismului românesc, prin acordarea voucherelor de vacanță și salariaților de la privat. Mirela Adomnicăi a spus că această măsură se adresează tuturor salariaților, nu numai celor de la stat. Adomnicăi a arătat că acordarea voucherelor de vacanță tuturor salariaților, inclusiv celor din societățile private, este o măsură în urma căreia are de câștigat toată lumea, atât salariații, în special cei cu venituri mici, cât și operatorii din turism și statul. „Este măsura care va relansa turismul din România. Este genul de program care se adresează celor ce muncesc, genul de program care aduce venituri la buget. Nu aduce o cheltuială în plus, chiar dacă proiectul de lege prevede deducerea sumelor acordate salariaților din impozitul pe profitul companiei. Statul își va mări veniturile din încasările din TVA și din impozitul asupra activității operatorilor din turism”, a precizat deputatul PSD de Suceava. Mirela Adomnicăi consideră că este inexplicabilă opoziția manifestată de cei de la PNL în comisia parlamentară, unde, prin secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, s-au opus vehement adoptării proiectului de lege. „Liberalii fie nu înțeleg circuitele economice, fie și-au făcut un scop din restrângerea veniturilor românilor și din blocarea programelor de susținere a economiei. PNL gândește prost și încearcă să blocheze un program menit să sprijine un domeniu extrem de afectat de restricțiile impuse în pandemie și să aducă un sprijin, în special salariaților din privat cu venituri mici, care nu-și permit de ani de zile să plece într-un concediu”, a declarat Adomnicăi. Ea a dat asigurări că PSD se va lupta în Parlament pentru adoptarea acestei legi și le cere parlamentarilor USR-Plus să voteze proiectul, care este susținut inclusiv de Ministerul Economiei, aflat sub conducerea USR.