Decizie

Primăria municipiului Fălticeni va încheia un acord de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) pentru obiectivul „Variantă ocolitoare Fălticeni”, după ce Consiliul Local, în ședința din după-amiaza zilei de luni, 19 aprilie, și-a dat acordul pentru acest demers.

Prin acest acord, etapa de proiectare și execuție se vor realiza de către Municipiul Fălticeni în parteneriat cu CNAIR SA, Primăria Fălticeni primind întreg suportul echipei de experți din cadrul CNAIR pe tot parcursul derulării proiectului în toate etapele administrative până la finalizarea întregului demers în vederea construirii variantei ocolitoare a urbei de pe Șomuz, o investiție de aproximativ 5 milioane de euro.

Realizarea variantei ocolitoare a municipiului Fălticeni va contribui la îmbunătățirea vitezelor de circulație în vecinătatea municipiului Fălticeni, prin eliminarea ambuteiajelor majore de pe ruta centrală care străbate localitatea; reducerea degradării și uzurii arterelor urbane, cauzate de traficul greu, precum și reducerea degradării clădirilor, DN 2, încadrat în rețeaua drumurilor europene (E85), trecând prin centrul municipiului Fălticeni; reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a nivelului de vibrații și zgomot din oraș.

„Un proiect foarte important pentru municipiul Fălticeni este varianta rutei ocolitoare. Partea bună este că suntem cei mai avansați cu documentația. Au fost discuții dacă mergem pe OUG 88/2020 sau pe OUG 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene. Diferența între cele două ordonanțe este că OUG 101 se adresează proiectelor cu un anumit nivel de maturitate, cum este și cazul municipiului Fălticeni. Avem Studiul de Fezabilitate actualizat, a fost actualizat și devizul general, indicatorii tehnico-economici fiind aprobați prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1467/21.10.2019”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Lungimea variantei este de 8,306 km

În conformitate cu Studiul de fezabilitate întocmit de Asocierea SC Consitrans SRL & Roughton Group LTD, avizelor obținute de CNAIR (fostul CNADNR) pentru această investiție și Hotărârii de Guvern nr. 1152/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, varianta de ocolire Fălticeni se desprinde din intersecția DN2 (E85), km +615, DN 2E km 0+000 și DC 11, în dreptul Motelului Stibina, al stației Luckoil și pe raza administrativ teritorială a comunei Fântâna Mare, cu un pasaj nod rutier. Utilizează amplasamentul DN 2E până la intersecția cu DJ 209H, unde este un pasaj rutier (spre Baia), continuă cu un alt nod rutier la km 3+160, unde se desparte de DN 2E. Ajunge pe Dealul Cetății și Buciumeni, trece pe la intrarea în comuna Rădășeni, unde se intersectează cu DJ 209M într-o intersecție la nivel (km 5+430). Traseul în continuare urcă spre Dealul Glimei, continuând cu o coborâre accentuată până la traversarea unui pârâu, urmând intersecția cu DJ 209A spre Horodniceni și se racordează cu DN 2 (E 85) km 414+578. Lungimea totală a variantei este de 8,306 km, platforma drumului este 10,00 m, din care 7,00 m - lățimea părții carosabile; 2 x 0,75 m = 1,50 m - lățimea benzilor de încadrare, 2 x 0,75 m = 1,50 m - lățimea acostamentelor consolidate, 0,75 m spațiu necesar în afara platformei de 10,00 m pentru amplasarea parapetului și include patru pasaje rutiere, un viaduct la km 7+351,48, o intersecție la nivel și două parcări.

Nici cu exproprierile nu vor fi mari probleme, pentru că în anul 2010 s-a emis Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2010 pentru restricția de construcții noi în zona de protecție a viitoarei șosele de centură. Prin această hotărâre nu au fost emise autorizații de construire solicitanților care dețin terenuri în imediata vecinătate a rutei ocolitoare a municipiului Fălticeni, eventualele exproprieri fiind numai pentru terenuri agricole și se vor face conform legislației.

Șoseaua de centură a Fălticeniului ar putea fi gata la sfârșitul anului 2023

„Vreau să fiu realist, sunt foarte mulți pași care trebuie parcurși, de la realizarea proiectului tehnic, obținerea avizelor, licitația pentru proiect, licitația pentru construcție, dar anul viitor, în 2022, sunt șanse ca acest proiect să înceapă efectiv, mai ales dacă identifică ca soluție de finanțare Planul Național de Relansare și Reziliențăcare are ca termen de realizare decembrie 2023. Investiția pare mare, 50 milioane de euro, dar o firmă de construcție serioasă poate construi centura Fălticeniului într-un an, așa cum a fost făcută centura Bacăului, o investiție mult mai grea, mai costisitoare, o centură mult mai lungă și care a fost terminată într-un an. La fel la centura de la Rădăuți.

Faptul că putem duce pe altă variantă traficul ar fi un lucru extraordinar pentru noi ca dezvoltare, am deveni un oraș mai atractiv, un oraș de care să nu se ferească lumea: <Nu trec prin Fălticeni pentru că fac prin Fălticeni 30 de minute, tot atât cât fac de la Moțca la Fălticeni>. Asta este realitatea vremurilor pe care le trăim, dar cred că lucrurile se vor schimba”, consideră primarul Gheorghe Cătălin Coman.

O problemă de interes public care să nu mai fie pasată

Șeful executivului din urbea de pe Șomuz a precizat că pentru realizarea variantei ocolitoare a municipiului și-au dat mâna politicienii, indiferent de culoarea politică.

“Sunt optimist că vom putea realiza acest lucru și prin prisma faptului că toți factorii politici s-au implicat și au fost extrem de atenți și eficienți în a demara și a implementa cu succes acest proiect. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, domnului președinte Gheorghe Flutur, domnului Viorel Serendenciuc, consilierul personal al domnului Flutur, domnului senator Gheorghiță Mîndruță. Permanent am ținut legătura și iată că se poate și în România ca o chestiune de interes public să nu o mai pasăm că e a mea, a ta sau o face celălalt.

Până la urmă este în beneficiul tuturor, nu vreau să îmi asum mai multe merite decât sunt. Vreau să spun deschis că meritul Consiliului Local este că facem documentația, aparatul de specialitate din cadrul Primăriei este prompt în redactarea documentelor și mulțumesc tuturor celor care pun umărul și sunt implicați efectiv. Este al nouălea an de primărie și este pentru prima oară când am văzut o activitate unitară, concretă și sinceră. De multe ori se mai face politică, dar de data aceasta toată lumea este implicată efectiv, purtăm dialoguri prin toate variantele de comunicare și toată lumea este interesată de realizarea acestui proiect. Sunt extrem de optimist că îl vom putea implementa. Contează mai puțin cine va culege roadele și ale cui sunt meritele, important este că se face un lucru necesar pentru Fălticeni, nu este un moft, știm foarte bine ce înseamnă traficul greu pe strada 2 Grăniceri din municipiul Fălticeni”, a precizat primarul Cătălin Coman.