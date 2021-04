Sărbători Pascale

Credincioșii ortodocși din județul Suceava vor primi, în noaptea de Paște, Lumina Sfântă de la Ierusalim. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă, care a declarat că Lumina Sfântă va fi adusă din nou la Suceava după o pauză de un an, în condițiile în care în 2020 acest lucru nu a fost posibil având în vedere restricțiile din perioada pandemiei de coronavirus.

Niculai Barbă a declarat că au fost finalizate discuțiile în ceea ce privește pregătirile pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava. „Se continuă astfel inițiativa președintelui Consiliului Județean Gheorghe Flutur și cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților va fi organizată și în acest an aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim la Suceava”, a spus vicepreședintele CJ Suceava. El a amintit că la inițiativa șefului administrației județene, Lumina Sfântă a fost adusă pentru prima dată la Suceava, direct de la Ierusalim, în anul 2009.

„În acest an restricțiile aflate în vigoare la această dată ne permit să organizăm aducerea Luminii Sfinte, în condițiile impuse de normele în vigoare și cu respectarea tuturor regulilor specifice situației pandemice actuale”, a arătat Niculai Barbă. El a explicat că Lumina Sfântă va fi adusă de la Ierusalim de Patriarhia România, iar un avion în care se va afla o delegație condusă de un preot sucevean desemnat de Arhiepiscopie o va aduce de la București la Suceava. Lumina Sfântă va fi împărțită parohiilor conform regulilor stabilite de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. „Faptul că în acest an se revine la aducerea Luminii Sfinte este un semnal mai mult decât îmbucurător în ceea ce privește revenirea la normalitate. Și trebuie subliniat faptul că acum suntem în situația în care județul Suceava, la un an de la începutul pandemiei de coronavirus, se află pe ultimul loc în ceea ce privește rata de infectare cu nou Covid”, a subliniat Niculai Barbă.

Pe de altă parte, el a ținut să precizeze că marți, 27 aprilie, va avea loc și sfințirea troiței de la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava. Barbă a spus că această troiță a fost construită la inițiativa președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Troița de la aeroport reprezintă scena Învierii Domnului și este realizată în tehnica mozaic.