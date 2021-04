Sprijin

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat că în calitate de secretar al comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a votat mai multe amendamente prin care domenii uitate de Guvernul PNL-USR-UDMR, cum sunt turismul, cultura și cinematografia, devin eligibile pentru a beneficia de ajutor de stat. Gheorghe Șoldan a precizat că ajutoarele vor fi acordate sub forma unor granturi care vor acoperi 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, pierdere suferită în 2020, iar valoarea maximă a ajutorului de stat va fi de 800.000 euro/întreprindere. Șoldan a subliniat faptul că după un an de pandemie, fără nici o soluție de la guvern, cele trei domenii au fost practic falimentate în mod conștient, iar strigătul artiștilor și al oamenilor care sprijină turismul și cultura României „a fost lăsat să piară”. „Pe lângă artiști și cei din HoReCa, sunt zeci de alte meserii care au avut de suferit – de la personalul care montează scena sau se ocupă de sunet, până la cameramani sau ghizi turistici” a precizat Șoldan. Deputatul PSD de Suceava a precizat că a discutat cu mai mulți antreprenori din zona Bucovinei care au ajuns să fie aproape falimentați de restricțiile impuse în ultimul an de pandemia SARS-CoV-2, el considerând că aceștia trebuie ajutați să treacă de această perioadă.

„De asemenea, am susținut și un amendament care oferă sprijin și zonei culturale. Domeniul muzicii, al spectacolului și al culturii aduce milioane de euro pe orizontală. Un festival de muzică sau de film nu vinde doar bilete la acel eveniment, ci sprijină și multe alte locuri de muncă ale personalului care activează în activități conexe organizărilor de evenimente”, a precizat Gheorghe Șoldan. El a subliniat faptul că pandemia a provocat foarte multe pierderi mediului de afaceri autohton, iar foarte mulți antreprenori au fost nevoiți să-și pună lacăt pe restaurante, pensiuni, să renunțe la activitățile legate de turism, ori au anulat evenimente culturale de tipul festivalurilor de muzică, film sau organizarea de târguri tematice.

Șoldan a solicitat în mod expres majorității de dreapta să mențină aceste amendamente când vor ajunge la votul final în plenul Parlamentului și să voteze proiectul de lege în forma adoptată la comisie.

„Spun asta pentru că am emoții pentru aceste domenii grav afectate de pandemie întrucât, în comisie, parlamentarii USR au votat împotrivă și ne putem aștepta la orice surpriză din partea acestei coaliții cu opinii atât de separate”, a declarat Șoldan.

El a făcut apel și la ministrul Economiei, Claudiu Năsui, să sprijine economia autohtonă și să nu întoarcă aceste amendamente.