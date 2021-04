Deviere

O amplă lucrare de investiții care este în curs de realizare în municipiul Suceava este Ruta Alternativă Suceava -Botoșani, din care anul trecut a fost dată în folosință o primă parte, cea care face legătura între Centru și zona comercială, peste Podul Unirii.

“Prioritatea de grad zero la investițiile realizate în acest an este darea în funcțiune a Rutei Alternative Suceava-Botoșani pentru trafic foarte greu pe strada Apeductului. Am verificat stadiul lucrărilor la Ruta propriu-zisă unde se lucrează la trotuare și la Podul de peste Pârâul Cetății, precum și la consolidarea malurilor cu gabioane din piatră.

Pentru realizarea variantei rutei pe Apeductului, este necesară devierea magistralei principale de termoficare a rețelei de transport 2×Dn 700”, a spus primarul Ion Lungu, după vizita în teren.

Practic, pentru ca pe porțiunea care leagă intersecția străzilor Traian Vuia cu Calea Unirii de Podul Unirii și restul rutei alternative să poată circula camioane și tiruri, este necesară modificarea traseului magistralei de termoficare care alimentează cu energie termică cea mai mare parte a Sucevei, cu excepția cartierului Burdujeni.

Costurile de realizare a acestei lucrări se ridică la 2.151.460,44 lei, din care Ministerul Dezvoltării asigură 1.828.741,66 lei prin programul Termoficare 2006-2021, iar municipalitatea suceveană 322.719,12 lei.

De realizarea acestei operațiuni suplimentare depinde în mare parte și punerea în circulație, până la sfârșitul anului, a noii porțiuni din Ruta Alternativă Suceava-Botoșani, restul lucrării, adică legătura cu DN 29, urmând să fie făcută anul viitor.