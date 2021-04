Ioan Stan: Actuala putere nu mai are legitimitate, motiv pentru care PSD cere alegeri anticipate

Politic

Liderul PSD de Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că actuala putere din România nu mai are legitimitate, motiv pentru care social-democrații solicită organizarea de alegeri anticipate. Ioan Stan a spus că PSD nu dorește să politizeze protestele care au loc în întreaga țară, el dorind să amintească faptul că în decembrie 1989 au murit oameni pentru dreptul de a ne exprima liber opiniile, dar și pentru cel de a protesta. „Nici un guvern nu trebuie să încalce aceste drepturi fundamentale, care aparțin democrației și care subliniază caracterul democratic al statului. Drept urmare, suntem de acord cu protestele care au cuprins țara, atâta timp cât sunt pașnice. Pentru că un protest pașnic consolidează democrația și poate conduce la găsirea unor soluții pentru problemele semnalate, în timp ce un protest violent generează și mai multe probleme decât cele existente”, a spus Stan. El a precizat că PSD este de acord cu solicitările protestatarilor, având în vedere că este nevoie ca măsurile luate împotriva epidemiei de covid să fie adaptate realităților din teren și nu luate după ureche, pentru că „așa au făcut și alții”, după cum ne explică „experții” de la guvernare. Stan a arătat că fiecare țară are particularitățile ei, inclusiv epidemia Covid evoluând separat de la stat, la stat. „Așadar, trebuie să găsim cele mai bune soluții pentru noi, românii, în funcție de situația existență la ora actuală în țara noastră, nu în alte state. Având în vedere că urmează sărbătorile Pascale, trebuie să găsim o soluție pentru ca oamenii să se poată bucura de ele fără a-și pune viața în pericol. În același timp, considerăm că este o greșeală să închidem magazinele de la ora 18,00 acolo unde incidența este de peste patru infectări la mia de locuitori, pentru că riscăm să avem mai multe aglomerări, implicit focare de infecție, decât dacă am prelungi programul și cetățenii ar avea o marjă de timp suficientă, care să le permită să-și facă cumpărăturile fără grabă”, a precizat președintele PSD Suceava. El a subliniat faptul că protestele actuale nu sunt doar contra măsurilor luate de guvernanți împotriva pandemiei de Covid 19, oamenii ridicându-se și împotriva problemelor sociale cauzate de căderea economiei naționale. „Pentru că în toată această perioadă, prin măsurile luate de guvernul Orban, respectiv Cîțu, au fost închise mii de afaceri, rata șomajului a explodat, industria turismului a fost îngropată prin neacordarea tichetelor de vacanță, pensiile nu au mai fost mărite, nici alocațiile, gratuitatea de transport a studenților a fost tăiată, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, inflația a crescut, prețurile au crescut”, a declarat Ioan Stan. El a precizat că aceasta este realitatea acestei perioade. „Înțelegem de ce românilor le-a ajuns cuțitul la os, drept pentru care PSD cere alegeri anticipate. Considerăm că este clar pentru toată lumea că actuala putere nu mai are legitimitate în fața românilor, nici măcar nu-i reprezintă pe aceștia, fiind tributari doar propriilor interese și clientelei de partid”, a încheiat Ioan Stan.