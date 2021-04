„Podul de dulciuri”

”Dulcinella”, cea mai mare rețea de ateliere de cofetărie artizanală din Republica Moldova, a făcut un nou pas spre dezvoltare prin deschiderea la Fălticeni a unui nou magazin de desfacere. Miercuri la prânz, începând cu ora 12.00, a avut loc deschiderea oficială a primului magazin purtând semnătura brandului ”Dulcinella” la Fălticeni, acest nou Atelier de Cofetărie Artizanală oferind locuitorilor orașului de pe Șomuz produse de cofetărie, patiserie și plăcintărie tradiționale moldovenești, dar și inovatoare, în mare parte rețete proprii, gândite și fabricate 100% artizanal.

Iubitorii de dulciuri și curioșii de a gusta altceva decât dulciurile existente deja pe piață s-au adunat în număr mare înainte de 12.00 în fața noii cofetării organizate la parterul blocului 6, situat peste drum de magazinul universal din centrul orașului. Gazdă le-a fost îndrăgitul cântăreț Ion Paladi, ambasadorul brandului Dulcinella în România, alături de ceilalți acționari ai elegantelor Ateliere de Cofetărie Artizanală, precum și primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman. Cel care a vorbit în debutul ceremoniei de deschidere a fost Ion Paladi, care a spus: ”Bine ați venit într-un număr atât de mare aici, la deschiderea cofetăriei Dulcinella de la Fălticeni. Vin cu mare drag aici, la Fălticeni, așa cum am făcut-o de fiecare dată, când am fost primit cu atâta căldură și cu mult suflet de o mare de oameni. Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare astăzi, chiar dacă nu am venit să vă cânt, ci să dau și eu o mână de ajutor deschiderii acestei noi cofetării Dulcinella, care face parte din cea mai mare rețea de cofetării-patiserii din Republica Moldova. Iată astfel că și în România avem deja 12 magazine cu peste 100 de angajați de aici.” A luat cuvântul apoi primarul Cătălin Coman, care a spus: ”Ne bucură faptul că ați ales și Fălticeniul pe harta dulciurilor și bunătăților pe care le oferă Dulcinella din Republica Moldova. La Fălticeni sunt oameni dulci și sunt convins că toate aceste bunătăți vor fi savurate de fălticeneni. Eu vreau să vă asigur de tot sprijinul și parteneriatul pe care vi-l putem oferi prin prisma administrației publice locale și urez mult succes la Fălticeni Dulcinellei, lui Ion Paladi și echipei dumnealui.”

Cuvânt de deschidere și de mulțumire al celor care au pus bazele brandului Dulcinella

La Fălticeni a ținut să ia cuvântul în deschiderea noului Atelier de Cofetărie Artizanală și Ion Mereacre, fondator și acționar al marii rețele de cofetării Dulcinella: ”Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici, aveți un oraș frumos, v-am adus un timp frumos la Fălticeni și sunteți oameni cu suflet mare. Aici la Dulcinella noi punem suflet în orice facem și mă conving încă o dată că visurile devin realitate. Am avut un vis să ajungem mai aproape de fiecare și visul de a veni aproape de dumneavoastră s-a împlinit. Aceste frumoase magazine ale noastre sunt făcute de firme de constructori din România, de către oameni cu mâini de aur, iar în fabrica de lângă Târgu Neamț lucrătorii din zonă s-au adaptat noilor gusturi și cu drag și cu suflet le pun în practică. Vă urez bun venit la Dulcinella”. Alături de el a ținut să fie prezent cu câteva cuvinte și fondatorul și acționarul Nicolae Pojoga, care le-a reamintit celor prezenți faptul că: ”Vreau ca produsele noastre să vă facă <ziua un pic mai dulce>, acesta fiind sloganul Dulcinellei. Cu o prăjitură, cu un tort de la noi, ziua să vă devină mai dulce. Prăjitura să fie doar motivul, dar totul să vină de la noi din suflet și din inimă, iar această dragoste să ajungă și la dumneavoastră.” Împreună cu primarul Cătălin Coman, acționarii au tăiat pamblica noului atelier de bunătăți, în aplauzele celor nerăbdători de a gusta din oferta Dulcinella.

Dulcinella, o rețea puternică, cu rețete de îndulcit cele mai exigente gusturi

Fiind cea mai mare rețea de ateliere de cofetărie artizanală din Republica Moldova, „Dulcinella” a deschis în 2019 primele 5 magazine în România, continuând cu lansarea în cursul lunii decembrie a anului trecut a altor 5 atelierede cofetărie în țară. A urmat în cursul lunii martie deschiderea altor două ateliere de cofetărie la Bârlad și Huși, pentru ca în ultima zi a lunii martie să ne întâlnim în noul atelier deschis la Fălticeni. În sloganul „Dulcinella” se regăsește esența brandului: „Ziua Ta Un Pic Mai Dulce”.

Înființată la Chișinău în 2005, compania are ca domeniu principal de activitate fabricarea produselor de cofetărie, ciocolaterie și patiserie, precum și comercializarea acestora prin prisma propriei rețele de magazine specializate, în număr de 30.

În anul 2019 a fost stabilit mottoul pentru strategia de dezvoltare a produsului – Dulcinella rEvoluționează. Acest motto are la bază diferențierea produsului, în esență tortul, de tot ce este pe piață și elaborarea unor gusturi noi, specifice doar companiei „Dulcinella”. Astfel, produsele marca „Dulcinella” au fost clasificate în următoarele serii: Seria Autor, Seria Fusion, Seria Raw&Veg, Seria Tradiționale și Seria Clasice. La baza seriilor stă dorința de a fi într-un continuu proces de inovare și redescoperire a produselor noi, ce permite formarea unor gusturi excepționale, pe care familia „Dulcinella” le împărtășește tuturor.

Noul atelier de cofetărie ce s-a deschis miercuri, 31 martie, la Fălticeni se remarcă printr-o abordare modernă, cu o gamă mai largă de produse ”Dulcinella”, cu o vinotecă extinsă de vinuri și o diversitate de miere de albine, toate aduse din Republica Moldova. ”Dulcinella” se adresează în această perioadă și celor aflați în Postul Paștelui, oferind produse de post de o calitate și gust deosebite.

Prețurile în noul Atelier de Cofetărie Artizanală de la Fălticeni beneficiază de reduceri de 30% pentru ziua de deschidere și pentru joi, 1 aprilie, la toate produsele purtând semnătura ”Dulcinella”. În curând sunt așteptate alte deschideri ale unor ateliere de cofetărie purtând aceeași marcă la Rădăuți, Dorohoi, Moinești și Vaslui.