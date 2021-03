Despre dragoste și empatie

Continuă înscrierile pentru evenimentul online „Însorind copiii soarelui”, ce va avea loc sâmbătă, 20 martie, de la ora 17:00, un eveniment despre dragoste și empatie, o acțiune dedicată copiilor cu sindrom Down. Organizatorul evenimentului este Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, în parteneriat cu sectorul Educațional-teologic din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților (cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Acțiunea dedicată „Copiilor Soarelui” se încadrează în campania de informare și sensibilizare – Ziua Mondială a Sindromului Down(WDSD), care va fi marcată pe 21 martie.

Invitați

Conform datelor furnizate de http://www.arhiepiscopiasucevei.ro/, în cadrul evenimentului online, „părintele arhid. prof. dr. Bogdan-Mihai Hrișcă, consilierul Sectorului Educațional-Teologic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va prezenta lucrarea <Valoarea omului în fața lui Dumnezeu>. Doamna prof. dr. Maria Stamatin, prof. emerit al Universităţii de Medicină și Farmacie <Grigore T. Popa> Iași şi şef al Secției Centrului Regional de Terapie Intensivă Nou-născuți Iași, va susține prelegerea intitulată <Copilul și adolescentul cu sindrom Down sunt speciali?>. Despre situațiile dificile cu care se confruntă organizațiile care se ocupă de persoanele cu dizabilități în această perioadă va vorbi doamna Anca Crăciun, kinetoterapeut și președinte al Asociației Umanitare <Freamăt de Speranță> din Câmpulung Moldovenesc, prezentând lucrarea <Provocări pandemice ale organizației ce sprijină copiii și tinerii cu dizabilități>”.

De asemenea, sursa citată mai arată că Anastasia Ceredeev, studentă în cadrul Masterului „Grupuri de risc și servicii sociale de suport” din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din București, „le va împărtăși celor prezenți la eveniment din minunata experiență dobândită în numeroșii ani în care a desfășurat activități de voluntariat, prin prezentarea materialului <A dărui – îmbrățișare cu gust de caise (un episod de învățare experiențială>)”.

Inspectorul școlar pentru Religie, prof. Daniela Ceredeev, din cadrul IȘJ Suceava, inițiatoarea acțiunii, invită cât mai mulți participanți „la un dialog cu astfel de copii și tineri, cu părinții lor și cu specialiști de la care putem învăța să fim, la rându-ne, soare pentru Copiii Soarelui”. Pentru înscrieri, puteți intra pe linkul https://forms.gle/DPSQGsAr7N6L5sA49. Parteneri media: Monitorul de Suceava, NEst-TV Channel și Televiziunea Intermedia Suceava.

Un bun prilej pentru a conștientiza problemele cu care se confruntă cei care suferă de sindrom Down

Vă reamintim că ziua de 21 martie, Ziua Mondială a Sindromului Langdon-Down, este un bun prilej pentru a conștientiza problemele cu care se confruntă cei care suferă de această afecţiune.

Organizația Națiunilor Unite militează pentru îngrijirea medicală corespunzătoare a pacienţilor şi integrarea lor socială. De multe ori, persoanele cu sindrom Down, copii și adulți, se confruntă cu discriminarea. Conform site-urilor de specialitate, Sindromul Down este o boală genetică cromozomială ce afectează un copil din aproape o mie la nivel mondial. Cel care a descris sindromul pentru prima oară, în anul 1866, a fost medicul britanic John Langdon Down. În 1959, pediatrul și geneticianul francez Jerome Lejeune a descoperit că Sindromul Down era cauzat de prezența unui cromozom 21 suplimentar, rezultând astfel un număr de 47 de cromozomi, față de 46, cât are un om în mod normal. „Astfel, perechea de cromozomi 21 conține unul în plus. Din această cauză, sindromul este cunoscut și sub denumirea de trisomia 21 sau mongolism. Gradul de dizabilitate diferă de la o persoană la alta și este greu de apreciat, în momentul nașterii, cum va evolua manifestarea acestei boli în viitor. Persoanele cu sindrom Down au trăsături fizice și caracteristici distincte și, deși sindromul Down este permanent, majoritatea celor afectați, beneficiind de o îngrijire adecvată, pot duce o viață normală și activă”, spun specialiștii.