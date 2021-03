Incorigibil

Bărbatul din comuna Vama care are la activ mai multe fapte de agresiune asupra unor polițiști sau jandarmi, și care se afla în libertate de doar câteva luni de zile, în urma unei condamnări, a fost arestat preventiv 30 de zile, luni după-amiază, pentru trei fapte de ultraj.

Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a admis propunerea procurorilor și a emis mandat de arestare pe numele lui Emanuel Sandu Ursu.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani pare a-și pierde pur și simplu mințile atunci când vede oameni ai legii în fața ochilor. El a executat anul trecut cinci luni de închisoare după ce, în timpul unor percheziții derulate la el acasă, a amenințat cu moartea un polițist și a sărit să-l bată, fiind oprit de luptătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale. Până acum, Ursu a scăpat cu pedepse foarte ușoare. Amendă, închisoare cu suspendare și, la a treia faptă, cinci luni de detenție cu executare.

Faptele pentru care a fost arestat acum

Duminică, 14 martie, în jurul orei 17.00, echipajul de poliție de serviciu de la Secția Vama a fost sesizat prin 112 despre faptul că pe un drum forestier din satul Molid, comuna Vama, un șofer aflat în stare de ebrietate a intrat în coliziune cu un alt autoturism și face scandal. În scurt timp s-a aflat și despre cine este vorba, Emanuel Sandu Ursu, în vârstă de 40 de ani, cunoscut ca recalcitrant, condamnat anul trecut pentru o faptă de ultraj.

Cei patru polițiști care s-au deplasat la locul evenimentului au fost întâmpinați agresiv de Ursu. Acesta este acuzat că l-a împins pe unul dintre polițiști, a lovit oglinda mașinii de poliție și le-a adresat amenințări directe cu moartea polițiștilor.

Emanuel Sandu Ursu a fost imobilizat și transportat la sediul Secției Rurale Vama. Pentru că Ursu se manifesta agresiv, la fața locului a fost solicitată și o grupă de luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale.

Agresorul are la activ trei fapte mai vechi de ultraj, primind întâi o amendă, apoi o pedeapsă cu suspendare și, abia la a treilea ultraj, cinci luni de închisoare.

Ursu și ”isprăvile” din trecut

Ursu a executat 5 luni de închisoare pentru o faptă din dimineaţa zilei de 21 decembrie 2018. Din ancheta coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a rezultat că, în timpul unei percheziţii la domiciliul său, inculpatul i-a adus ameninţări cu acte de violenţă unui polițist, respectiv i-a spus că “îl va omorî, îl va urmări, îi va mânca ficaţii, îi va scoate inima, îl va arunca de la balcon”. Toate aceste ameninţări au fost proferate de faţă cu mai mulţi poliţişti. Mascaţii de la Serviciul Acţiuni Speciale, care se aflau la percheziţii, au fost cei care l-au oprit pe Ursu, care se manifesta tot mai amenințător. În colimatorul agresorului a intrat un poliţist care activează la Postul de Poliţie din Vama şi pe care agresorul îl cunoaşte.

Pentru această faptă, Ursu a primit 5 luni de închisoare, condamnarea rămânând definitivă în luna martie a anului trecut

În ianuarie 2016, pe numele lui Emanuel Sandu Ursu a fost emis un mandat de aducere, pentru a fi audiat şi pus sub acuzare de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, pentru infracţiunea de ultraj. Poliţiştii s-au deplasat la domiciliul său pentru a-l ridica, însă iniţial nu l-au găsit. Suspectul a fost observat la un moment dat la volanul unui Fiat Brava, însă acesta a demarat în trombă. Urmărit de poliţişti, pe DN 17, cu semnalele acustice şi luminoase pornite, acesta a frânat brusc, pe raza satului Vama, moment în care maşina sa a fost lovită uşor din spate de una dintre autospecialele de poliţie. Emanuel Sandu Ursu a sunat la 112 şi a anunţat că a fost victima unui accident rutier, refuzând că urce în maşina poliţiei. Unul dintre poliţişti i-a explicat că pe numele său este emis un mandat de aducere şi dacă va fi nevoie va trebui să folosească forţa pentru a-l duce la Câmpulung Moldovenesc, unde urma să fie audiat de procuror. Suspectul a acceptat în cele din urmă să fie încătuşat.

La vremea respectivă, Emanuel Sandu Ursu a fost reţinut pentru două infracţiuni de ultraj comise asupra unui jandarm. Astfel, în jurul datei de 14 august 2015, inculpatul l-ar fi urmărit şi şicanat în trafic pe jandarm, în scop de intimidare, după care a făcut o manevră în încercarea de a-l face să oprească. Un incident şi mai grav s-a înregistrat pe 16 ianuarie 2016. Acelaşi jandarm, aflat din nou în trafic, în timpul liber, alături de soţie şi de copil, a fost urmărit de la o benzinărie din Gura Humorului până la Frumosu de acelaşi Emanuel Sandu Ursu.

Din anchetă rezultă că individul avea asupra sa o şurubelniţă, cu care l-a ameninţat pe jandarm.

Pentru această faptă, Emanuel Sandu Ursu a fost condamnat la un an de închisoare, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere, cu un termen de încercare de doi ani.

Acelaşi Emanuel Sandu Ursu a mai fost cercetat, în anul 2013, pentru săvârşirea a două fapte de ultraj, constând în agresarea unui poliţist. Atunci a scăpat și mai uşor, cu amenzi de 1.000 de lei, primind ordonanţe de scoatere de sub urmărire penală.