Proiect finalizat

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, subordonată Consiliului Județean Suceava, anunță închiderea ultimelor centre de plasament din județ. Prin finalizarea ultimelor două proiecte, începând cu luna noiembrie 2020, cei 1.311 copii aflați cu măsură de protecție în județul Suceava vor fi ocrotiți doar în apartamente (17 apartamente), case de tip familial cu o capacitate de maximum 12 locuri (18 case), la asistenți maternali profesioniști (409, serviciul AMP) sau în plasament familial (rude sau persoane fără grad de rudenie).

Traseul închiderii ultimelor două centre de plasament din județ a inclus și Fundația „Hope and Homes for Children” România (HHC România), pe baza unui parteneriat îndelungat. Unul dintre proiecte a vizat construirea și dotarea de către HHC România a două case de tip familial în Solca, cu o capacitate de 12 locuri fiecare, și închiderea Centrului de Plasament „Mihail și Gavril” Solca. Obligația Consiliului Județean Suceava a fost de a asigura toate utilitățile necesare funcționării acestora, în valoare de 111.825 lei, personalul și funcționarea pe viitor a celor două servicii prin DGASPC Suceava.

Cele două case au fost donate Consiliului Județean Suceava de către HHC România, pe baza procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor. După aprobarea organigramei de către Consiliul Județean Suceava, copiii au fost mutați în cele două case în prezența reprezentanților HHC România și ai DGASPC Suceava.

Peste 1.000 de copii salvați de la instituționalizare

Celălalt proiect a făcut posibilă și închiderea Centrului de Plasament „Speranța” Suceava, prin reabilitarea și dotarea a trei apartamente sociale, în Fălticeni, Gura Humorului și Suceava. Parteneriatul cu HHC România a început încă din anul 2011 pe trei proiecte: prevenirea separării copilului de familie, reintegrarea copiilor din sistemul de protecție în familia naturală, precum și programul de reinserție socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție. „De nouă ani lucrăm în Suceava, în parteneriat cu autoritățile județene. Cei 72 de copii care mai erau instituționalizați ajung și ei în alternative familiale: 17 au fost plasați în două case de tip familial, 15 în trei apartamente, alți 17 în servicii familiale deja existente în județ, 5 au fost reintegrați deja în familiile lor, un copil a fost plasat în asistență maternală și alți 17 tineri au fost integrați profesional, ieșind din sistemul de protecție. Din 2011 încoace, am prevenit alți 748 de copii de la separarea familială, am reintegrat 93 de copii înapoi în familiile lor și am ajutat 91 de tineri să iasă din sistemul de protecție, devenind independenți. Ce înseamnă munca noastră în Suceava? Peste 1.000 de copii salvați de la instituționalizare”, a declarat Ștefan Dărăbuș, Ph.D., director Global de Programe, „Hope and Homes for Children”.

La finalizarea acestor proiecte sociale, reprezentanții Consiliului Județean Suceava, reprezentanții DGASPC Suceava au transmis următorul mesaj: „Atunci când instituțiile de asistență socială încheie parteneriate cu ONG-urile, lucrurile nu pot fi decât în folosul celor defavorizați de soartă. La finalul acestor proiecte cu rezultate deosebite, putem spune că nu mai avem nici un centru de plasament în structura DGASPC Suceava, fiind astfel îndeplinite atât prevederile legale, cât și obiectivele strategiei județene în domeniul protecției copilului. În același timp, subliniem importanța prevenirii situațiilor de risc la nivelul comunităților locale, iar acest lucru poate fi realizat doar prin implicarea tuturor celor care gestionăm asistența socială la nivelul acestui județ. În special este vorba de direcțiile de asistență socială și serviciile publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, prin dezvoltarea de servicii sociale la nivel local, cu sprijinul ONG-urilor partenere”.