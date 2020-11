Susținere

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu și-a reafirmat, la un an de la preluarea mandatului de ministru al Culturii, angajamentul față de principiile pe care și le-a asumat acum patru ani când a fost ales în Parlamentul României, respectiv loialitate și corectitudine față de români. „Au fost patru ani de reprezentare în beneficiul sucevenilor în Parlament și un an al deblocării proiectelor culturale și al recâștigării încrederii în instituțiile statului”, a spus Bogdan Gheorghiu.

El a subliniat faptul că în noiembrie 2019 PNL a fost singurul partid care a avut curajul să-și asume responsabilitatea guvernării României în condiții fără precedent. „Cu toate acestea, am realizat trecerea de la consumul păgubos și risipa instituite de PSD, la dezvoltarea prin investiții masive cu fonduri europene, competitivitate, digitalizare și sprijinirea sectorului privat. Punctual, la Ministerul Culturii am găsit multe blocaje, deși erau cinci secretari de stat”, a arătat Bogdan Gheorghiu. Ministrul Culturii a spus că un exemplu îl reprezintă donația Conacului Vârnav-Liteanu din Liteni a moștenitorilor familiei Sturdza, care a fost ținută la sertar de către PSD.

„Guvernul liberal a accelerat acceptarea acesteia, iar aici va realiza un centru de formare pentru restauratori. Un alt deblocaj marca PNL îl reprezintă reluarea la data de 31 ianuarie 2020 a procedurii de includere a Peisajului Cultural Minier de la Roșia Montană în Lista patrimoniului Mondial UNESCO, oprită tot de fosta guvernare PSD”, a explicat ministrul Culturii. El a afirmat că actuala guvernare PNL s-a confruntat cu o majoritate parlamentară toxică și deosebit de ostilă, condusă de PSD, care a respins sau a deturnat majoritatea măsurilor luate de Guvern pentru apărarea sănătății românilor și limitarea efectelor pandemiei. „Mai mult, aceste blocaje au generat pentru sectorul cultural o creștere a vulnerabilităților. Timp de un an am identificat nevoile sectorului cultural creativ și am venit cu soluții pentru sprijinirea lui. Am avut un dialog permanent cu reprezentanții săi, iar pentru sectorul independent am oferit suport concret, așa cum este indemnizația reprezentând 75% din salariul mediu brut pe țară pentru cei care au obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe”, a declarat Bogdan Gheorghiu.

El consideră că românii au simțit direct în buzunarul lor efectele guvernării PNL, prin eliminarea supraaccizei la carburant și a supraimpozitării salariilor part-time. De asemenea, deputatul PNL de Suceava a spus că inclusiv salariul mediu net a crescut la 3.275 lei, în luna august, cu 7,6% mai mare față de perioada PSD, cu toate că România traversează cea mai gravă criză sanitară și economică generată de pandemia COVID-19, care a intervenit la doar patru luni de la preluarea guvernării.

„Modelul liberal de dezvoltare locală, coordonat de președintele Gheorghe Flutur, a fost validat la data de 27 septembrie. Pentru a putea Dezvolta Suceava Europeană, PNL are nevoie de o majoritate stabilă pentru viitorii 4 ani în Parlament, iar românii au puterea să ia o astfel de decizie pe 6 decembrie 2020”, a mai precizat Bogdan Gheorghiu.