La Fălticeni

Dacă la finalul procesului de votare la alegerile locale din 2016 un număr de 12.049 fălticeneni îşi exercitaseră dreptul de a alege, la alegerile din 27 septembrie 2020 au fost prezenţi la urne 11.210 votanți. În municipiul Fălticeni cei mai mulţi alegători s-au mobilizat în cartierele Ţarna Mare şi Republicii. Cea mai „aglomerată” secţie de votare a fost nr. 99, amenajată la grădiniţa din cartierul Ţarna Mare, cu o prezenţă la vot de 50,92 %, după care a urmat Secţia nr. 85, amenajată la Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea”, unde procentul celor care s-au prezentat la urne a fost de 49,27. Cea mai slabă prezenţă la vot s-a înregistrat la Secţia de votare nr. 93, amenajată la Grădiniţa cu program prelungit „Dumbrava Minunată” din cartierul 2 Grăniceri, unde doar 37,9 % din cei înscriși în listele electorale au venit la urne pentru a alege pe cei care îi vor conduce în următorii 4 ani.

În ceea ce priveşte alegerea primarului, la fel ca în urmă cu patru ani, profesorul Gheorghe Cătălin Coman i-a învins categoric pe următorii clasaţi, în 2016 obţinând 8.967 de voturi (76,73%), iar în acest an 7.634 voturi (69,58 %). Dacă candidatul PSD la fotoliul de primar a fost opţiunea a peste 7.000 de locuitori ai urbei de pe Şomuz, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre candidata aceluiaşi partid la preşedinţia Consiliului Judeţean, Mirela-Elena Adomnicăi, care a obţinut la Fălticeni 5.828 voturi.

Situaţia este inversă în ceea ce priveşte candidatul PNL. Ionel Vasiliu, candidatul la funcţia de primar, a primit votul din partea unui număr de 1.505 alegători, în timp ce Gheorghe Flutur, cel care a obţinut un nou mandat la conducerea Consiliului Judeţean, a obţinut, la Fălticeni, 2.805 voturi. Gheorghiţă Mîndruţă, candidatul din partea Alianţei USR – PLUS, a obţinut încrederea a 1351 de fălticeneni, în timp ce Dan Nechiforel, candidatul aceluiaşi partid la preşedinţia Consiliului Judeţean, a primit 1102 voturi. Nu la fel au stat lucrurile şi pentru candidaţii Alianţei pentru Unirea Românilor, Marius Amariei, cel care viza fotoliul de primar obţinând 121 de voturi, în timp ce candidatul la Consiliul Judeţean a obţinut mai mult decât triplu, adică 373 voturi. Şi la PMP, candidatul local, Gheorghe Aldea, a primit 159 voturi, în timp ce Ioan-Bogdan Codreanu a fost votat de 227 fălticeneni. La ALDE, Constantin Blanariu primind un număr de 48 de voturi pentru a ajunge primar, în timp ce Octavian Ilisoi a primit 70 de voturi pentru CJ. Mai multe voturi faţă de candidatul care a vrut să conducă judeţul din partea Pro România a primit Ioan Ilişescu (153), Alexandra Harja-Samsonescu având stampila votat aplicată pe 99 buletine de vot.

PSD are mai multe voturi pentru Consiliul Local, PNL mai multe voturi pentru Consiliul Judeţean

În ceea ce priveşte voturile obţinute pentru candidaţii pentru scaunul de consilier local şi cel de consilier judeţean, Partidul Social Democrat a obţinut 6.521 de voturi pentru Consiliul Local şi 5.593 pentru Consiliul Judeţean. Candidaţii PNL de la Consiliul Judeţean i-au convins mai mult pe fălticeneni faţă de cei locali, obţinând 2.692 de voturi comparativ cu 1.914, cât a obţinut echipa locală. Alianţa USR PLUS a convins 1.352 de localnici să voteze consilierii locali şi 1.194 pe cei judeţeni.Partidul Mişcarea Populară a obţinut 265 pentru Consiliul Local şi 356 pentru Consiliul Judeţean, Pro România a avut 223 de voturi pentru Consiliul Local şi 269 pentru Consiliul Judeţean, Alianţa Pentru Unirea Românilor a avut 167 voturi în favoarea aleşilor locali şi 186 pentru cei judeţeni, Partidul Ecologist Român a avut cu 20 de voturi mai mult pentru aleşii locali, Alianţa Liberalilor şi Democraţilor a avut un plus de 45 de voturi pentru Consiliul Local, avantaj păstrat şi la Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal), cu 60 de voturi în plus pentru deliberativul local. Partidul Verde nu a avut candidaţi pentru Consiliul Local.