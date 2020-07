Expunere inutilă

Decizia Curții Constituționale, prin care s-a hotărât că măsura izolării la domiciliu sau a carantinării se suspendă temporar, ceea ce face practic ca izolarea să fie doar opțiunea celui în cauză, a făcut ca Ministerul de Interne să emită un ordin imediat, prin care polițiștii sunt obligați să înmâneze procese-verbale cu recomandări persoanelor care au fost în contact cu un caz confirmat Covid-19, nu au finalizat perioada de 14 zile de izolare/carantină sau au venit în ţară dintr-o țară considerată cu risc epidemiologic. În aceste procese-verbale, care trebuie luate la cunoștință prin semnătură, cei în cauză sunt avertizați că în condițiile în care devin pozitivi la virus și îl transmit riscă să intre sub incidența penală.

La polițiile județene s-a trimis în regim de urgență și un tipizat de proces-verbal prin care se vor pune în aplicare aceste măsuri care, atenție, sunt recomandări sau informări în actualul context.

Ofițer de poliție: ”Este o aberație, se cheltuie resurse inutile... trebuie să umblăm pe la ușile oamenilor pe post de sperietori”

Situația a stârnit nemulțumiri aproape unanime din partea polițiștilor, care spun că sunt trimiși în fața unor posibili oameni bolnavi, pentru a transmite niște banale atenționări, fără vreun efect sub aspect penal.

Comisarul-șef Marius Ciotău, președintele Corpului Național al Polițiștilor (CNP), organizația Suceava, a explicat de ce dispoziția nu are temei din punctul său de vedere și al majorității colegilor: ”Sunt niște atenționări fără valabilitate ca probatoriu, nu se schimbă nimic sub aspect al legii penale dacă acea persoană infectează altele. Ne întrebăm care este valabilitatea acestui act? Ce se rezolvă ? Este o aberație, se cheltuie resurse inutile, pentru că în loc să ne facem treaba, să prindem hoți de exemplu, trebuie să umblăm pe la ușile oamenilor pe post de sperietori. Consider că se pun în pericol inutil viețile polițiștilor și se încalcă normele de protecție a muncii”.

Marius Ciotău propune ca în loc de acest contact direct al polițistului cu persoane posibil bolnave ar trebui ca, prin centrul de monitorizare, având în vedere că sunt baze de date cu persoanele care ar trebui să se izoleze, acestea să primească SMS-uri de avertizare, care ar avea același efect ca și cel la proceselor-verbale cu recomandări.

Contact direct cu suspecții, prin intermediul procesului-verbal

O reacție similară a avut și Sindicatul Decus, prin suceveanul Bogdan Bănică, președintele executiv al organizației.

”O minte creaţă a dispus ca poliţiştii, fără mijloace suplimentare de protecţie împotriva Covid, să se deplaseze la domiciliile persoanelor aflate în izolare, să intre în contact direct cu acestea pentru a întocmi un proces-verbal pe care trebuie să îl semneze suspecţii de a fi infectaţi, după care să îl restituie poliţiştilor”, a arătat Bănică.

Sindicatele au trimis deja sesizări pe această temă conducerii MAI și speră ca dispoziția să fie modificată în cel mai scurt timp.

O realitate este că polițiștii au fost prinși la mijloc în ultimele luni într-o situație deloc plăcută. Aceștia nu au uitat de eforturile inutile cu amenzile date în baza prevederilor stabilite prin Ordonanțe Militare, declarate ulterior neconstituționale. Polițiștii au devenit astfel, de la o zi la alta, ba ”sperietori” pentru cei care refuzau să stea în casă, ba subiect de glume și de luat peste picior, după ce Curtea Constituțională a dat de pământ cu prevederile ordonanțelor militare.