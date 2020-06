Debut

Laboratorul de biologie moleculară amenajat de Spitalul Municipal Vatra Dornei, după achiziția unui sistem Real Time PCR pentru testarea Covid-19, a devenit funcțional.

Managerul spitalului, Valentin Stan, a declarat, vineri, că testarea se face în laboratorul de biologie moleculară propriu din data de 15 iunie, dar validarea rezultatelor se efectuează încă la Iași, până când unitatea medicală va fi inclusă de către Ministerul Sănătății în programul național de testare.

Laboratorul are o suprafață de 89 de metri pătrați, este amenajat într-un spațiu din Dispensarul TBC și are autorizație sanitară. Personalul este format deocamdată din trei angajați – un biolog cu master în biologie moleculară și doi asistenți medicali cu experiență de laborator, coordonați de un medic de laborator din Iași. ”Am avut noroc că aveam personal calificat pentru laborator, spațiul era renovat de la începutul anului, acum am făcut doar compartimentarea pentru asigurarea circuitelor. Am instruit oamenii într-un laborator specializat de la Iași și de luni am început testele. Recoltăm și testăm la Vatra Dornei, validăm rezultatele la Iași”, a declarat managerul spitalului.

Aparatul Real Time PCR a fost achiziţionat cu fonduri alocate de Primăria Vatra Dornei şi de primăriile din Bazinul Dornelor, iar 3.800 de kituri au fost cumpărate cu sprijinul a doi operatori economici din zona Dornelor, Aqua Carpatica şi filiala MASPEX România.

Potrivit lui Valentin Stan, din 15 iunie în laboratorul spitalului au fost procesate aproximativ 200 de teste Covid-19. Aici se lucrează atât testele pentru pacienții spitalului și pentru personalul propriu, cât și la cerere, contra cost.

Managerul Valentin Stan a mai spus că laboratorul va fi dezvoltat în continuare cu sprijinul Fundației Valvis, care a donat echipamente de testare serologică pentru detectarea anticorpilor pentru Covid-19.

„Am primit 10.600 de teste serologice IgG și IgM. Echipamentul este adus, săptămâna trecută a venit o echipă și l-a pus în funcțiune, săptămâna viitoare vine o altă echipă tehnică pentru instruirea personalului și pornim la treabă”, a afirmat managerul spitalului dornean. Pentru aprecierea capacității Spitalului Vatra Dornei de testare a anticorpilor menționăm că în cadrul testării naționale pentru stabilirea gradului de imunizare a populației la Covid -19, Ministerul Sănătății a repartizat județului Suceava 707 teste serologice.