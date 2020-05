Apel la sprijin

Medicul urgentist Alina Șorodoc, de la Spitalul municipal Rădăuți, care muncește într-un ritm infernal de când spitalul preia mare parte din cazurile din județ, așteaptă mai mult sprijin de la colegii medici din județ, făcând apel în special la cei de la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava.

Medicul Alina Șorodoc nu a ascuns că nu înțelege de ce colegii din UPU Suceava nu preiau mai multe cazuri și le trimit în număr atât de mare la Rădăuți, unde este până la urmă un spital municipal, cu resurse umane și logistice limitate.

”Am și eu doi copii acasă, părinți, dar am lucrat fără pauză în această perioadă, intrând în contact zilnic și cu bolnavi Covid. Cu toate acestea, am fost negativă la ambele teste, dar nu am stat acasă să aștept rezultatul... Cred că și colegii de la Suceava trebuie să treacă peste frica de a prelua pacienți bolnavi sau suspecți de Covid, noi nu mai putem rezista în acest ritm”, este apelul disperat al medicului de la Rădăuți.

Doar trei medici specialiști în urgențe lucrează la Spitalul municipal Rădăuți.

”Fac apel la colegii din județ și în mod special la cei din Spitalul Județean Suceava să nu mai trimită toate cazurile la Rădăuți! Vă rog să vă imaginați cum este să gestioneze 10-13 cazuri venite cu ambulanţa în același timp un singur om!”,a fost apelul transmis de Alina Șorodoc inițial pe pagina sa de facebook.