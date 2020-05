Caz cu semne de întrebare

Prefectura a venit cu precizări și detalii privind cazul celor patru cadre medicale de la Câmpulung Moldovenesc, un medic și trei asistente ATI, care nu ar fi respectate dispoziția de detașare la Spitalul Județean Suceava și care sunt cercetate acum de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Cazul este cu semne de întrebare, având în vedere că cele trei asistente au venit și au muncit două săptămâni la Spitalul Județean Suceava.

Ce spune Prefectura Suceava

Pe data de 13 aprilie, a fost emis un ordin de prefect prin care s-a dispus detașarea la Spitalul Județean Suceava a unui medic specialist ATI și a trei asistente medicale pe perioada instituirii stării de urgență la nivel național, conform propunerii Direcției de Sănătate Publică Județeană Suceava. Data limită de respectare a ordinului era 18 aprilie.

Pe 19 aprilie, deci la o zi după data limită, Spitalul Județean Suceava a comunicat Prefecturii Suceava că ”până la această dată personalul medical nu s-a prezentat la post în cadrul Spitalului Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava.”

Reamintim că Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a înregistrat, în data de 6 mai, o plângere penală înaintată de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, care face referire la patru cadre medicale angajate la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, care nu au respectat ordinul prefectului, cu privire la detașarea la Spitalul Județean Suceava, pe perioada stării de urgență.

”Cercetările se vor desfăşura în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt, a circumstanțelor de comitere a faptei şi a stabilirii răspunderii penale”, precizează procurorii.

Cele trei asistente au lucrat două săptămâni la Suceava, atunci când li s-a cerut. Doctorul era pozitiv Covid

Medicul și cele trei asistente ATI de la Câmpulung Moldovenesc își declară nevinovăția, arătând că au așteptat cu bagajele făcute plecarea la Suceava, însă ambulanța ISU care urma să vină să îi ducă spre Suceava nu a mai ajuns.

Medicul ATI Iulian Ciocîrlan a explicat pentru Monitorul de Suceava cum au stat lucrurile din punctul său de vedere și al colegelor sale: ”Conducerea Spitalului Câmpulung Moldovenesc a primit o adresă prin care se cerea detașarea noastră, a mea și a trei asistente ATI, la spitalul <Sf. Ioan> Suceava. În adresă scria clar că putem primi telefon oricând și să fim pregătiți, iar transportul va fi asigurat de ISU Suceava, așa că am stat într-o continuă așteptare, dar nu am mai primit nici un telefon. Între timp eu m-am pozitivat cu Covid, am rugat asistenta-șefă să îmi țină locul, și tot atunci a venit un telefon de la Suceava în care eram întrebați de ce nu ne-am prezentat la Spitalul Județean. În jumătate de oră de la acel telefon colegele asistente au fost duse la Suceava, au lucrat acolo două săptămâni. Eu nu am putut merge pentru că eram pozitiv și am avut în trecut o problemă neurologică foarte serioasă post-virală”, a declarat medicul.

Procurorii sunt cei care vor analiza documentele existente și vor face audieri, pentru a lămuri, sperăm cât mai repede, dacă cele patru cadre medicale au de răspuns pentru ceva în acest caz ori dacă, din contră, merită doar aprecieri pentru munca depusă.