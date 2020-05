Din toate colţurile ţării vin semnale că mai e puţin şi începe treaba! În termeni fotbalistici, e vorba de reînceperea campionatului la toate nivelurile sau, în anume cazuri, de finalizarea competiţiei prin decizii luate la nivel macro, efectul la nivel micro fiind fie de bucurie nebună la beneficiarii direcţi, fie de contestare vehementă la cei care se vor considera păgubiţi. Din această din urmă categorie, aş zice că în mod absolut firesc, nu putea lipsi Foresta Suceava! De altfel, clubul a şi dat deja un comunicat oficial, prin care decizia ferefeilor în moțcu fraudulosul preş. Burleanu este contestată, iar camasa să fie cu adevărat bogată, se ameninţăforul diriguitor cu procese prin tribunale sportive şi civile. Sigur că nu-i nici legal, şi cu atât mai puţin moral ori etic, să inventezi criterii diferenţiate de promovare de la o serie la alta în cadrul aceleiaşi competiţii. Concret, asta înseamnă că în nişte serii se vor bate între ele pentru promovare în B primele două clasate, iar în alte serii (cum este şi cea în care joacă Foresta) nu se mai joacă nimic, rămânând caechipa aflată actualmente pe locul 1 să promoveze! Se bat aici cap în cap două idei: prima este cea care vorbeşte despre corectitudine, deci despre criterii absolut identice de departajare, iar a doua despre favorizarea uneia dintre competitoare, pe considerentul că în anume moment are înaintea celeilalte un număr oarecare de puncte, mai mare decât în cazul seriilor trimise la baraj! Dacă i-ai spune asta unuia născut şi trăit într-o lume normală, ţi-ar zice să mergi să te cauţi la cap: cum adică ăia să promoveze pe bază de baraj, iar ăilalţi să doarmă în continuare, pentru a se trezi, cândva, gata promovaţi!? Logica, bunul-simţ, moralitatea, separat şi toate la un loc,duc la concluzia că nu-i normal ce au decis ferefiștii. Pe de altă parte, dată fiind starea de demență la nivel planetar, mă îndoiesc sincer că vreun for, vreun organism ori vreo instanţă de oriunde pe lume se va învrednici să analizeze fondul tărăşeniei. De aceea, cu enorm regret, cred că vom avea de aşteptat măcar încă un an până să ajungem în B.