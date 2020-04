Periculos

Un incendiu de vegetație uscată scăpat de sub control în apropierea graniței cu Ucraina a mistuit o locuință a primarului Zaharie Rusu din comuna Bilca. Fumul provenit de la incendiul de vegetație provocat de necunoscuți a fost văzut luni spre prânz de oamenii din sat, primarul fiind cel care a sunat la 112 și a dat alarma, puțin după ora 12.00. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Primăriei Bilca, care a reușit localizarea și lichidarea incendiului.

Cercetările ulterioare au stabilit că focul a fost pus de persoane necunoscute în jurul orei 11.00, fiind aprinsă vegetația uscată de pe câteva hectare din apropierea graniței cu țara vecină. Din cauza vântului focul s-a extins spre o locuință a primarului din localitate, casă locuită doar sezonier de familia acestuia și aflată la circa 1 km de sat. Flăcările au cuprins întreaga construcție și din cauza faptului că incendiul a fost observat relativ târziu, aceasta a fost mistuită în totalitate, pagubele ridicându-se la circa 30.000 de lei. Primarul Zaharie Rusu ne-a povestit despre cele întâmplate:

”La un moment dat am văzut fum mare în direcția aceea și atunci m-a sunat un băiat care are o stupină de albine în aceeași zonă cu casa mea, spunându-mi că arde locuința. Era o casă pe care o moștenise soția și unde noi mai mergeam în perioada caldă, la sfârșit de săptămână. I-am solicitat și pe pompierii din cadrul primăriei și am plecat acolo. Era un câmp mare de foc, ardeau câteva hectare întregi de iarbă, iar casa fusese cuprinsă de flăcări, fără a mai putea fi salvată. Focul se extindea cu repeziciune și se ducea spre pădurea de la frontieră. Până la urmă focul a fost stins, însă nu am mai putut salva nimic din casă. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși și nu a pățit nimeni nimic.”

Polițiștii fac cercetări pentru identificarea autorilor incendierii în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ”distrugere din culpă”.

Două alte incendii de vegetație au pus în pericol pădurea și proprietățile din preajmă

În aceeași zi, în jurul orei 14.00, un apel la 112 sesiza faptul că un incendiu de vegetație a izbucnit în spatele unui restaurant cu sală de evenimente, de lângă municipiul Fălticeni, la ieșirea spre Roman.

Incendiul izbucnise în jurul prânzului la iarba uscată și s-a propagat la livada de meri situată în apropierea localului. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Fălticeni, care au localizat și stins incendiul. Cercetările efectuate au concluzionat faptul că focul a fost pus intenționat de către persoane necunoscute, cu scopul de a distruge vegetația uscată. Flăcările au distrus circa 4.000 de metri pătrați de iarbă uscată și 15 meri din livadă, aflați pe cam aceeași suprafață de teren. Cercetările sunt continuate într-un dosar penal pentru înfăptuirea aceleiași infracțiuni, de ”distrugere din culpă”.

Un alt incendiu izbucnit luni la prânz în comuna Brodina a fost în pericol să se extindă la pădurea din apropiere. Focul a izbucnit pe terenul cu vegetație uscată aparținând unei familii din localitate, existând pericolul extinderii lui la fondul forestier al comunei. La fața locului au intervenit Grupa Voluntară ISU Brodina, Grupa Operativă ISU Vicovu de Sus și angajați ai Ocolul Silvic Falcău, care au reușit localizarea și stingerea incendiului care a distrus vegetația pe circa 1,3 hectare.