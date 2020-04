Rugby

Rugbistul Mihai Macovei, din Gura Humorului, căpitanul incontestabil al Naționalei României din ultimii ani și fără îndoială unul din cei mai valoroși sportivi ai generației sale, este și el în pauză forțată de o lună de zile, în micul oraș francez Colomiers, în apropiere de Toulouse. Întreruperea campionatului de rugby din Franța a venit într-un moment foarte bun pentru echipa sa de club, Colomiers fiind pe primul loc în liga a doua franceză, după disputarea a 23 de etape, dintr-un total de 30. După sezonul regulat, Colomiers urma să joace direct în semifinale, acasă, pentru un loc în finală. Câștigătoarea finalei promovează direct, iar finalista va juca un meci de baraj. Miza este enormă, cunoscătorii știind că Top 14, prima liga franceză, este cel mai puternic campionat al lumii. Pentru Mihai Macovei ar fi așadar șanse reale de a juca în cel mai puternic campionat al lumii. El a mai avut o șansă în 2015, după Cupa Mondială la care se remarcase, când o echipă de Top 14 îl voia în lot, însă o accidentare la ligamente i-a răpit această șansă.

”Sigur că acum prioritatea e alta, toți trebuie să ascultăm sfaturile autorităților și să rămânem cât mai izolați. Despre sport, pot să vă spun că am norocul de a sta la o casă din apropierea terenului, astfel că am șansa de a face din când în când alergare individuală, plus pregătire fizică acasă, în curte. Nu știm ce va urma, dacă se va mai juca tot sezonul, ori doar fazele finale. Se vorbește și de înghețarea campionatului ori chiar de anularea sezonului, nu știm, așteptăm”, a declarat pentru Monitorul de Suceava Mihai Macovei. Humoreanul și-ar dori mult să aibă șansa, acum, pe final de carieră, să joace în Top 14, ca o încununare a carierei sale.

În condițiile în care s-a jucat deja mai mult de două treimi din campionat, se speră că sezonul va fi dus la final, eventual doar cu fazele finale. Sunt și voci care vorbesc despre înghețarea campionatului, ceea ce ar însemna promovarea pentru Colomiers. Scenariul cel mai negru pentru Macovei și echipa sa ar fi anularea sezonului și a muncii din cele 23 de etape.

Un amănunt important este că, mai ales la rugby, ar fi nevoie de patru săptămâni de pregătire serioasă, colectivă, pentru reluarea meciurilor, pentru a nu exista risc de accidentări grave.

Mihai Macovei are 33 de ani, a început rugbiul la Gura Humorului, a fost campion multiplu al României cu Știința Baia Mare și evoluează de câțiva ani la Colomiers, un oraș cu mai puțin de 40.000 de locuitori, aflat la granița cu Andora și Spania, dar cu puternică tradiție în acest sport. A doua ligă franceză este 100% profesionistă și deosebit de puternică, adunând 16 echipe, într-o singură serie.