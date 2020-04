Și ei sunt eroi!

14 voluntari din Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), coordonați de pr. Justinian Cojocar,de la Biserica ”Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, continuă să ajute bătrânii aflați la domiciliu, bolnavi și neajutorați, și persoane aflate în izolare. Ei încearcă să acopere toate zonele Sucevei: Ițcani, Burdujeni, Centru, Policlinică, Mărășești-Zamca, George Enescu, Obcini. Voluntarii primesc apeluri telefonice de la zeci de persoane aflate în dificultate. Fără nici o ezitare, fără frică, tinerii le fac cumpărăturile acestor bătrâni sau persoanelor aflate în izolare, le cumpără medicamente, le plătesc facturile, le spun o vorbă bună. Sunt în prima linie și ei. Sunt eroi!

Tinerii voluntari, primii care au întins o mână de ajutor celor necăjiți

Campania de voluntariat lansată Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) a început pe 16 martie 2020.

În perioada 16-24 martie 2020, tinerii voluntari au dus la bun sfârșit 35 de solicitări. Voluntarii au ajuns la bătrâni bolnavi, singuri, neajutorați și la persoane aflate în izolare din cauza pandemiei. După un mic repaus, care nu a fost din cauza lor, ci pentru a se pune de acord cu autoritățile cu privire la cum pot fi ajutați bătrânii, de pe 30 martie, voluntarii și-au reluat activitatea.

Solicitările au fost primite de voluntarii ATOS direct de la oameni, datorită afișelor prezente la multe scări de bloc din municipiul Suceava și promovării în presă.

„În momentele actuale, dragostea și solidaritatea biruiesc. Noi, tinerii voluntari din Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), ne oferim să ajutăm persoanele în vârstă și cele aflate în dificultate, făcând cumpărăturile și aducându-vă medicamentele de la farmacii în locul dumneavoastră. Puteți să ne sunați la numerele de telefon 0740 310 047, 0746 046 281, 0774 422 483”, cam așa s-au prezentat tinerii voluntari în fața oamenilor care au nevoie de ei. Multe solicitări au venit și din partea Primăriei municipiului Suceava, cu care ATOS are o colaborare în acest sens.

Sunt ajutați acum, dar vor ajuta și ei în viitor

În tot acest timp, voluntarii, inclusiv părintele Justinian Cojocar, sufletul și mentorul voluntarilor ATOS, și-au făcut prieteni, au ascultat povești, au adunat povești, au trăit momente de care își vor aduce aminte cu drag și peste ani. O doctoriță care a primit ajutor din partea ATOS (i s-au dus medicamentele solicitate de la farmacie) a spus că atunci când va ieși din izolare, va dori să se alăture Asociației și să fie voluntar. „Recent am avut o surpriză din partea unui șofer de tir, care s-a întors din străinătate, și care era în izolare cu toată familia. A rămas impresionat că din momentul în care a sunat la Poliția Locală pentru ajutor, un voluntar ATOS a și fost la ușa lui cu toate cumpărăturile. Într-o oră, un voluntar a îndeplinit solicitarea. Și acest bărbat a spus că atunci când va ieși din izolare, vrea să ne ajute și să fie voluntar în zona unde stă el”, ne-a povestit părintele Justinian Cojocar.

Aprecieri din partea bătrânilor

Voluntarii au fost sunați de o tânără din cartierul George Enescu, care spunea că-i trebuie urgent un medicament de la farmacie, pentru că nu poate respira. În 30 de minute a avut medicamentul la ușă. Acum trei zile, părintele Justinian Cojocar a fost sunat de o bătrână care abia vorbea. „Cred că avea probleme cu astmul și cu inima, pentru că obosea vorbind. Mi-a fost milă de ea și tare mulțumită a fost după ce un voluntar a ajuns la ea și i-a dus medicamentele pe care le dorea dânsa de la farmacie”, își amintește părintele coordonator al tinerilor voluntari ATOS.

Nu toate cazurile sunt simple. Unele sunt chiar dificile pentru voluntari. Săptămâna trecută, tinerii au fost direcționați de Primăria municipiului Suceava către un bătrân care era „foarte vorbăreț și foarte exigent”. Dorea anumite produse din mai multe locuri, pentru că avea niște afecțiuni și nu-i făceau bine anumite alimente. Voluntarii ATOS au fost isteți și au găsit toate alimentele într-un singur supermarket. I-au dus bătrânului tot ce avea nevoie într-un timp foarte scurt. Și pentru a fi încercată răbdarea tinerilor până la final, bătrânul le-a mai cerut voluntarilor care i-au dus cumpărăturile la ușă să se mai ducă o dată la magazin, că vrea și săpun. Le-a zis cam așa: „de 10 lei luați săpun și, uite, încă 10 lei, să-i împărțiți”. Cei doi voluntari trimiși au cumpărat săpun de toți banii. „Apoi, bătrânul, extrem de sfătos și extrem de mulțumit, impresionat că voluntarii i-au cumpărat săpun de cei 20 de lei, fără să-și oprească nimic pentru ei, mi-a spus la telefon: <foarte bine crescuți, organizați, cinste lor”, continuă să ne povestească părintele Cojocar.

Strigăte de ajutor și de la necăjiți din afara Sucevei

Un alt caz rezolvat de voluntarii ATOS este și cel al unei familii nevoiașe din Burdujeni. Apelul a venit de această dată de la Primăria Suceava, care semnala că o familie necăjită, care stă pe lângă Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Burdujeni, are mare nevoie de ajutor. ”Mi s-a spus că n-au ce mânca, și că sunt doi bătrâni foarte bolnavi. M-au rugat să-i preluăm noi, pentru ca, apoi, să fie luați în evidența Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Suceava. Am sunat mai departe la un om sufletist, care a cumpărat alimente pentru familie, de au umplut două sacoșe mari de rafie. De toate le-au luat bătrânilor”, a fost o altă experiență a părintelui Cojocar. Voluntarii au fost sunați în această perioadă de mulți oameni necăjiți care nu locuiesc în municipiul Suceava. Se plângeau la telefon că n-au mâncare, curent electric și că au mulți copii. Apelurile telefonice au venit de la oameni din Țolești, lângă Forăști, din Poieni -Solca, din Plopeni, din Păltinoasa. Voluntarii, împreună cu părintele Cojocar, au luat legătura cu preoții din localități de unde erau aceste familii necăjite, care au preluat cazurile și i-au ajutat pe oameni.

„Oamenilor le era frică să mai iasă din casă și să se expună, erau disperați, nu avea cine să le facă cumpărăturile”

Am vrut să aflu de la tinerii voluntari de ce au ales ca, în această perioadă grea, să iasă din case, cu mască pe față, cu mănuși, și să alerge să-i ajute pe bătrânii singuri, pe oamenii aflați în izolare. Unii voluntari au dorit să rămână anonimi și le-am respectat dorința. Alții ne-au împărtășit câteva gânduri din experiența lor pe timp de pandemie. Cu toții sunt eroi. Eroii unei generații care știe să lupte pentru ceilalți, care empatizează și acționează atunci când li se cere ajutorul.

Andrei Dumitriu are 17 ani, este elev la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și voluntar ATOS. Ca voluntar ce a dus la bun sfârșit câteva solicitări încă din primele zile de existență a acestui proiect, Andrei a fost surprins de numărul mare de comenzi pe care le primea, semn că trebuie să se implice și să ajute comunitatea. „Am ales să fiu voluntar și să efectuez diferite comenzi ce au variat de la alimente de bază, până la produse farmaceutice, din mai multe motive. Am realizat, vorbind la telefon cu diverse persoane, că odată cu evenimentele ce au avut loc în orașul nostru, acestora le era frică să mai iasă din casă și să se expună, erau disperați, nu avea cine să le facă cumpărăturile, nu înțelegeau situația, mulți dintre aceștia fiind mai în vârstă. Pe lângă asta, am ales să fiu voluntar fiindcă îmi place ce fac. Mergând de câteva ori la aceeași persoană, deja am simțit-o ca fiind un membru al familiei mele”, ne-a spus Andrei Dumitriu.

„Trebuie să fim uniți, dacă vrem să învingem”

Tot elevă la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava este și voluntara ATOS Anastasia Moraru, în vârstă de 16 ani.

Ea ne-a spus că face voluntariat pentru că este tânără și sănătoasă, iar asta înseamnă că șansele ei de a avea probleme grave cu virusul sunt foarte mici, aproape inexistente. „Chiar dacă aș lua virusul, nu sunt înconjurată de persoane care ar putea avea complicații privind Covid -19. De asemenea, un voluntar nu face cumpărăturile unei singure persoane. Cu cât mai multe persoane ajutăm fiecare, cu atât mai puține persoane trebuie să iasă afară, mai ales bătrâni sau alte persoane cu condiții medicale preexistente. Vârsta îmi permite să-i ajut pe cei care nu pot ieși din casă și consider asta un privilegiu pe care aș vrea să-l folosesc și pentru alții”, este părerea Anastasiei, care ne-a relatat și o întâmplare „de pe teren”. A ales o dată să meargă cu un taxi, pentru a ajunge la o destinație pe care nu o știa prea bine, și a folosit același taxi și pentru a se deplasa la farmacie. Crede că a fost pe la 15 farmacii până a găsit ce căuta, și s-a plimbat o oră jumătate cu taxiul. ”M-am simțit de parcă mi-am făcut un camarad, de parcă nu eram singură în această aventură. A fost un moment în care am realizat că toți înfruntăm același virus, și că trebuie să fim uniți, dacă vrem să învingem”, este concluzia adolescentei.

„Este nevoie mai mult ca oricând să fim solidari cu semenii noștri, să împărtășim și altora zâmbetul, dragostea, răbdarea...”

Ana Maria Munteanu are 34 de ani, este prof. de religie la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și voluntar ATOS. Pentru Ana Maria, voluntariatul este modul cel mai frumos și palpabil de a-i defini pe creștini. „În această perioadă tulbure, de criză, este nevoie mai mult ca oricând să fim solidari cu semenii noștri, să împărtășim și altora zâmbetul, dragostea, răbdarea, darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. Nu în ultimul rând, întrajutorarea aproapelui este un zid protectiv prin recunoștința, încrederea și aprecierea pe care le primim din partea celor pe care-i susținem”, ne-a împărtășit gândurile sale profesoara de religie.

”Fac voluntariat pentru că îmi place să-i văd pe oameni fericiți”

Un alt tânăr voluntar este și Ioana Lorena Dumitrov, în vârstă de 18 ani, elevă la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava.

După părerea ei, voluntariatul se caracterizează prin ajutorul reciproc. Chiar dacă și-a început activitatea de voluntar în cadrul ATOS destul de recent, aceasta a ajutat-o să conștientizeze impactul pe care le au faptele bune asupra oamenilor și nenumăratele avantaje pe care le aduce această activitate. ”Fac voluntariat pentru că îmi place să-i văd pe oameni fericiți. De fiecare dată când duc la bun sfârșit o <misiune>, sunt bucuroasă că am putut ajuta, fericirea fiind transmisibilă. Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai ajutat persoanele aflate în dificultate. Totodată, voluntariatul ne ajută să cunoaștem oameni noi, să ne facem prieteni și să socializăm, facilitând relațiile interumane”, este părerea tinerei.

În perioada dificilă pe care o traversăm cu toții, voluntariatul este cu atât mai util, dat fiind faptul că vârstnicii și persoanele aflate în izolare au nevoie de acești tineri inimoși. ”Noi, voluntarii ATOS, ne echipăm cu bunătate, zâmbete, mănuși și măști, și pornim spre a-i ajuta pe toți cei care au nevoie de noi. Consider că în această perioadă îi protejăm pe bătrâni și pe cei care sunt în izolare, oferindu-le puțin din timpul nostru. Expunerea noastră la virus este minimă, întrucât contactul cu mediul exterior este limitat. Ne bucurăm că putem ajuta!”, a concluzionat Ioana Lorena Dumitrov, părerea ei fiind împărtășită de toți voluntarii ATOS.