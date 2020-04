Este în firea umană ca în orice situaţie care impune activităţi conform unor reguli prestabilite şi acceptate, în principiu, de toată lumea, să apară indivizi care fac altceva din varii motive: ori fiindcă vor să arate că ei sunt mai cu moţ, ori din spirit de frondă, ori din considerente politice, economice, religioase sau chiar pe fondul unor deranjamente psihice nedepistate şi netratate în timp util. Cei care acţionează altfel decât ceilalţi au de regulă şi explicaţia pregătită, care cel mai adesea este paranoia în stare pură. Am scris chestiile astea drept introducere la absolut halucinanta realitate a zilei de azi: deşi în aproape toată lumea asta s-au întrerupt pe duratănedeterminată toate manifestările artistice şi sportive (mai exact: cele cu spectatori, pe de o parte, şi cele care presupun contact/apropiere fizică între competitori, pe de altă parte), după ce s-au amânat cu exact câte un an chiar şi cele mai mari competiţii programate în 2020 (Jocurile Olimpice de Vară şi Campionatul European de Fotbal), te-ai fi aşteptat să nu mai existe niciun fel de competiţii în desfăşurare, nicăieri în lume. Şi totuşi... Ieri existau 4 ţări în care campionatele naţionale se aflau în plină desfăşurare! Pentru cei care se întreabă care or fi alea, iată şi răspunsul: Belarus, Tadjikistan, Burundi şi Nicaragua. Asta înseamnă că pe 4 continente încă e fotbal, fiindcă Tadjikistan, chiar dacă e parte din fosta URSS, având graniţe cu China şi Afganistan, e clar ţarăasiatică, celelalte fiind din Europa, Africa şi America (Centrală). S-ar putea spune, aşadar, că pe aproape întreaga planetă fotbalul îşi vede de treabă! Nefiind însă şi eu paranoic, am să spun că aceste 4 dovezi de demenţă au explicaţii aproape logice: cele două ţări din spaţiul ex-sovietic au moştenit apucăturile comunismului care le-a fost şi mamă, şi tată(şi care, sub acoperire, e la putere şi azi!), la aia din Africa sigur nu s-au pus de acord triburile Hutu şi Tutsi nici pe probleme de pandemie, singura aflată inexplicabil aici fiind Nicaragua, unde fotbaliştii joacă cu măşti, cu mănuşi şi evită contactul fizic ca să nu se molipsească! Oficialii federali zic că e şansa vieţii lor, meciurile fiind televizate în multe ţări, unde cei care se remarcăar putea fi chemaţi să joace mai încolo, după pandemie!