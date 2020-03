Vasile Rîmbu: „Mi-am făcut datoria și nu am pe conștiință că aș mai fi putut să fac ceva și nu am făcut”

Poziție

Accidentul epidemiologic de la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a aruncat în haos activitatea unității medicale. Valuri de acuzații au curs atât din partea angajaților spitalului, cât și a opiniei publice, deși această situație era previzibilă, având în vedere numărul foarte mare de persoane care s-au întors în județul Suceava, din străinătate, în ultimele două luni, și criza de echipamente de protecție, materiale sanitare, pe plan mondial, consecutivă izbucnirii pandemiei de COVID-19. La aceasta s-a adăugat numărul redus de testări și timpul de comunicare a rezultatelor, de două, trei zile, din cauza numărului redus de teste existente la nivel național și a numărului mic de persoane calificate să le efectueze.

Managerul spitalului, Vasile Rîmbu, împotriva căruia s-au îndreptat cele mai multe acuzații, a declarat, miercuri, că în condițiile date, spitalul din Suceava a făcut tot ceea ce s-a putut. „Mi-am făcut datoria și nu am pe conștiință că aș mai fi putut să fac ceva și nu am făcut, cu ceea ce am avut la dispoziție și a fost disponibil pe piață. Nu cred că alte spitale au făcut mai mult decât am făcut noi și voi argumenta în fața oricui că nu suntem criminali de război”, a declarat Rîmbu.

În același timp, managerul Vasile Rîmbu și-a exprimat dezamăgirea față de acei angajați ai spitalului care, „în loc să se concentreze pe misiunea pe care o, ca personal medical, se concentrează pe testare”.