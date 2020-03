Pe zi ce trece, mi se înfige tot mai adânc în creier ideea că nimeni de pe planetă nu are habar ce e coronavirusul şi mai ales cu ce se mănâncă/distruge. Am de ieri nişte mesaje din diverse locuri în care se întreabă dacă n-o fi cumva vreo formă mai nouă şi mai interesantă de HIV, din moment ce unele dintre schemele de tratament aplicate cu ceva succes (inclusiv la noi) se bazează chiar pe medicamentele împotriva HIV. Pe de altă parte, un articol din Science Report preluat de Yahoo alaltăieri explica cum respectivul virus este de fapt mort (un fel de zombie printre virusuri), dar care "învie" (se activează) după ce intră în tractul respirator uman. Chiar vi-l recomand, citiţi-l. Ce legătură are asta cu fotbalul, cu sportul în general? Are, cum să nu, din moment ce sportul a îngheţat total (sper că nu şi definitiv!), ultimii care s-au raliat restricţiilor fiind şi cei care aveau cea mai multă treabă în acest an: Comitetul Olimpic Internaţional şi Japonia, ţara organizatoare a Jocurilor Olimpice. După ce au tot lălăit-o şi au tras de timp în toate direcţiile, cumva cu speranţa disperatului, a condamnatului la moarte, s-au hotărât cele două entităţi să anunţe că şi pentru sportivii olimpici, 2020 devine... 2021. Perfect logic, perfect normal. Apar însă niscai probleme pentru unele sporturi şi pentru unii dintre sportivi. Hai să vă dau două exemple de la noi din bătătură. Primul: naţionalade fotbal, cea "under 21" de anul trecut şi care, conform regulilor, trebuie să fie "under 23" la Olimpiadă, cu maximum 3 jucători peste această vârstă. Nu ştiu exact numărul celor care depăşesc vârstă acum, dar cu siguranţă că peste un an... vor avea cu un an mai mult! Ce va face CIO? Va "îngheţa" nu doar Olimpiada, ci şi vârsta sportivilor!? Adică echipele vor putea fi alcătuite "under 24"? Vom vedea. Al doilea: ce face Marian Drăgulescu? Bine, mulţumesc de întrebare! Cred că am mai scris tot aici despre cele 31 de medalii câştigate de el într-o carieră absolut magnifică, dar deşi dintre ele are de 10 ori aur european şi de 8 ori mondial, la Olimpiada n-are nici un aur, ci doar un argint şi două bronzuri. Aşa că poţi să nu-i înţelegi nebunia de a concura acolo până ia şi un aur? Ei bine, în decembrie anul ăsta Marian împlineşte 40 de ani. În 2021 se va apropia de 41. Pariază cineva cu mine? Eu zic că ia aurul, mai ales după ce alaltăieri, după decizia CIO, a zis: "Ce mi-e 40, ce mi-e 41? Mă duc să câştig!". Hai Mariane, că se poate, uite, nenorocitul ăsta de virus îţi mai dăîncă un an ca să-ţi perfecţionezi nouasăritură.