Transportatorii avertizează că ordonanța privind șomajul tehnic generează în fapt mii de disponibilizări. Prim-vicepreședintele Federației Operatorilor Români de Transport, suceveanul Alin Crețu, a precizat că așa cum era de așteptat, din cauza modului total lipsit de claritate în care au fost formulate prevederile OUG 30/2020 privind șomajul tehnic, sute de companii din domeniul transportului rutier și aerian se pregătesc pentru disponibilizări ale angajaților pe fondul întreruperii totale sau reducerii parțiale a activității.

Alin Crețu a precizat faptul că toate companiile, membre ale Federației Operatorilor Romani de Transport, acuză faptul că această ordonanță de urgență nu răspunde în mod explicit la câteva răspunsuri esențiale, îndelung așteptate.

„Dacă nu există capacitate financiară, iar rulajul este aproape de zero, de unde să suporte angajatorul costurile cu șomajul tehnic în așteptarea banilor de la stat? Firmele ce au avut provizioane pregătite pentru eventuale investiții, însă și-au redus activitatea cu mult peste 25% sau chiar au încetat activitatea, sunt considerate firme cu capacitate financiară? Se încadrează sau nu în rândul celor eligibile să primească bani pentru acoperirea indemnizațiilor pentru șomaj tehnic și a taxelor aferente?”, a precizat Alin Crețu. El a spus că în același timp nu se înțelege de ce mai este nevoie de un certificat care să ateste situația de urgență în condițiile în care România este deja la nivelul de aplicare a Ordonanței Militare nr. 3. De precizat că FORT a transmis un comunicat de presă în care arată că „această ordonanță, în mod halucinant, blochează ieșirea din casă, însă nu stabilește oprirea transportului public, lăsând operatorii de transport la mâna autorităților ce își bat joc de ei profitând de situație, exemplul cel mai elocvent în acest caz fiind dat de angajații structurii de transport din subordinea CJ Prahova, care au ajuns să amenințe operatorii de transport pentru că nu efectuează cursele cu zero pasageri”. Potrivit aceleiași sure, daca această ordonanță nu va fi modificată sau nu o să beneficieze de clarificări până la sfârșitul acestei luni, efectul generat o să fie invers de cel scontat, estimările conducând către cel puțin 200.000 de angajați disponibilizați într-o primă etapă, respectiv în următoarele 15 zile. „OUG 30/2020 este atât de prost făcută încât descurajează orice formă de menținere a activității economice la nivelul sectoarelor cele mai afectate și în plus nu oferă nici un minim de confort raportat evoluției viitoare”, se mai spune în comunicatul FORT.