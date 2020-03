Stocuri zero

Lipsa unor medicamente și consumabile din farmaciile sucevene, în această perioadă sensibilă în privința sănătății oamenilor, aduce îngrijorare în rândul pacienților cronici, cât și al celor care privesc cu teamă epidemia care face deja victime în județ.

În urma unui parcurs fulger prin farmaciile din oraș și a unor discuții cu cei implicați în acest domeniu, aducem câteva informații pentru cei care iau tratamente medicamentoase îndelungate sau care au intenția de a-și procura strictul necesar de pe rafturile acestor unități.

În privința medicamentelor de pe rețetele pentru cazuri acute și cronice există în acest moment stocuri pentru majoritatea afecțiunilor. Așa cum am prezentat într-un alt material, e lesne de văzut la acest moment faptul că din farmacii lipsesc antidiabeticele orale pentru diabetul de tip II, precum și Euthyroxul și similarele lui, medicamente folosite în afecțiunile glandei tiroide. Am întrebat despre revenirea pe rafturi a acestor medicamente, iar Doinița Cocriș, vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor din România, ne-a spus: ”Avem o informație pe surse medicale că s-ar primi cât de curând Euthyrox la Suceava, cu rugămintea de a fi eliberat strict pe rețete, cum de fapt se și eliberează. Informația o avem de o săptămână și ceva, însă până acum nu am primit nici un comprimat, acestea lipsind în întreg județul Suceava.”

Stocuri epuizate în privința produselor de protecție împotriva coronavirusului

În privința produselor de protecție împotriva infectării cu COVID-19, se poate spune că acestea lipsesc în totalitate din farmacii.

Doinița Cocriș vorbește despre aceste lipsuri: ”Ele nu se găsesc în farmacii nici măcar pentru personalul nostru. Nu există măcar o cutie de măști sau o cutie de mănuși pentru protecție la această oră în farmaciile din Suceava. În același timp pot spune că nu avem nici măcar o ofertă și nici o speranță din partea furnizorilor pe care i-am contactat. Pot spune că i-am contactat pe toți și nu ne-au promis nimic. Ca farmaciști și personal farmaceutic suntem expuși, fiind în permanență în contact cu populația sănătoasă, posibil infectată sau chiar bolnavă. Suntem obligați în tot acest timp să avem farmaciile deschise și am solicitat instituțiilor abilitate (ISU Suceava și DSP Suceava) să ne asigure și nouă echipament de protecție, înțelegând în același timp că aceste produse lipsesc și nu se pot achiziționa de nicăieri. Am ajuns să dezinfectăm din 15 în 15 minute sau după fiecare a treia persoană care intră în farmacii, pentru că dacă se mai închid și farmaciile, lipsa accesului la medicamente poate crea probleme grave. E nevoie de o implicare din partea guvernanților în realizarea importului de medicamente, pentru că pot dispărea și alte medicamente, pe care la acest moment le avem.”

Deocamdată rețetele sunt onorate de farmaciile sucevene, chiar dacă unele medicamente similare sunt produse de industria românească. Un medicament dispărut aproape din farmacii este Paracetamolul, pe care oamenii l-au cumpărat în cantități mari.

”Unii acuză faptul că oamenii își fac stocuri, însă nimeni nu trebuie acuzat în această situație, nici farmacia și nici pacientul. Farmacia nu poate elibera condiționat medicamentul, iar pacientul poate cumpăra pentru toată familia, fiind sfătuiți în acelaşi timp să nu facă stocuri”, ne-a relatat una dintre farmaciste.

Sfatul rămâne același, ca lumea să stea acasă. Pe piață încă mai există stocuri de clor care poate fi folosit, pentru că clorul și alcoolul sunt virucide, substanțe care acționează împotriva virușilor. Chiar dacă nu toată lumea are mănuși și măști, importantă este folosirea acestor substanțe cu care să dezinfectăm cât mai des scările și balustrada lor, mobilierul, căile de acces, casa, mobilierul și suprafețele cu care venim des în contact.