Stați acasă!

Acțiune inedită a unor suceveni care, cu măști de protecție și mănuși, au ieșit cu bicicletele prin municipiul Suceava, pentru a încerca să-i tragă de mânecă pe cei care se plimbă pe străzi, fără motive întemeiate, și să-i facă să înțeleagă riscul la care se expun ei și la care îi expun și pe cei din jurul lor.

Andrei Bacoș este managerul a două săli de fitness din municipiul Suceava, pe care le-a închis odată cu noile măsuri de prevenție împotriva răspândirii coronavirusului. El este și cel care a venit cu această inedită inițiativă:

“Sunt oameni de afaceri care pierd milioane de euro, economia țării suferă, s-au închis granițe, personalul medical muncește până la epuizare, sunt spitale unde nu mai sunt locuri pentru bolnavi și peste 9000 mii de oameni au murit. Să avem respect și să învățăm din asta!

Haideți să fim solidari și să stăm acasă”, a postat Andrei pe pagina sa de Facebook.

Ziua 1. Am primit și răspunsuri de genul: “nu ne este frică de acest virus” sau “Oricum vom muri”

Prima zi a acestei acțiuni a fost joi după-amiază.

Cu tricouri inscripționate cu mesajele “STOP COVID 19” – STAȚI ÎN CASĂ! – NE PASĂ DE VOI! și mottoul acțiunii: FII PARTE DIN VIITOR, NU DIN TRECUT!”, Andrei, însoțit de un prieten, Cezar Popescu, a ieșit cu bicicleta prin zona parcurilor de la Universitate, Policlinică, Mărășești, Palatul de Justiție și prin centrul Sucevei.

“Principalul scop a fost să informăm persoanele care încă se mai plimbă prin parcuri fără motive întemeiate. Am primit și răspunsuri de genul: “nu ne este frică de acest virus”. Au fost unele doamne care au zis că nu le este frică, că oricum vor muri, alții au înțeles situația, dar au invocat un motiv urgent de a ieși din casă. Le-am adus la cunoștință numărul celor decedați în Italia și sper să fi înțeles cu toții. Sper. Oricum, față de zilele trecute am observat că s-a mai redus numărul persoanelor de pe străzi. Principala problemă este încă în marketuri, unde oamenii stau lipiți unii de alții, angajații nu folosesc toți măști și mănuși. La diverse magazine alimentare din cartiere, lumea încă se mai adună și stă la discuții inutile, consider eu. Gen, mergi după pâine si mai stai o oră cu vecinul la vorbă. Sper ca lumea să înțeleagă gravitatea situației și să învățăm de la cei care acum regretă enorm că nu s-au conformat”, povestește Andrei Bacoș pentru Monitorul.

Ziua 2: “Le-am spus că și eu am doi copii și as dori să ies și eu cu ei în parc, dar e bine să respectăm toți această regulă”

Vineri, a doua zi a acțiunii. Tot cu tricouri, cu măști și mănuși, pe biciclete. Andrei, de data aceasta însoțit de un alt prieten, Alin Platec, s-a dus prin toate cartierele și în zonele de regulă aglomerate. Au ieșit pe la ora 10.00 și au terminat acțiunea în jurul orei 14.30.

“La un supermarket de la intrarea în Obcini, agentul de pază ne-a spus că sunt bătrâni care vin de 3-4 ori pe zi pentru cumpărături minore.

La un alt supermarket de la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, am rămas plăcut impresionat. La intrare, agentul de paza lua temperatura clienților și îi îndemna să se dezinfecteze pe mâini. Am ajuns la autogară și la gară în Burdujeni, unde erau foarte puțini călători. În parcul din Areni erau destui pe bănci, dar ne-au spus că stau la rând la policlinică. Unii au zis că vor să ia aer, că s-au saturat să stea în casă.

Am ajuns în Mall, în Auchan, era ceva lume și unii ne-au încurajat, chiar dacă ei nu erau acasă. Unii au ieșit pentru plata facturilor.

În stație la Orizon pot spune că a fost cel mai aglomerat, în schimb, în cartier era ok, lumea s-a conformat. La farmacii am văzut că lumea păstrează distanța și face coada afară.

Am discutat și cu un agent de la o firmă de curierat. Era echipat corespunzător, dar a spus că el și colegii se simt în pericol deoarece au de livrat zilnic colete la diferite persoane.

La benzinărie, s-a închis zona de servire la mese.

Parcurile de copii erau goale, dar am mai văzut uneori părinți cu copii. I-am întrebat de ce nu respectă și ei faptul de a sta în casă. Au zis că nu mai rezistă copiii în casă. Le-am spus că și eu am doi copii și aș dori să ies și eu cu ei în parc, dar e bine să respectăm toți această regulă.

Autobuzele încă sunt plinuțe și nu era o oră de ieșit de la muncă”, a făcut Andrei bilanțul celei de-a doua zile a acțiunii.