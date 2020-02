Topul Cybermetrics

Ediţia din ianuarie 2020 a clasamentului mondial al universităţilor realizat de Cybermetrics (Spania) plasează Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava pe locul 110 între universităţile şi instituţiile de învăţământ superior din Europa Centrală şi de Est, o urcare cu 26 de poziţii faţă de anul 2019. Cât priveşte topul instituţiilor de învăţământ superior din România, USV este pe locul 12 între cele 101 universităţi din ţară, poziţie ocupată şi în anul precedent.

Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea ştiinţifică, informează că „Cybermetrics este un laborator de cercetare al Consiliului Superior de Investigaţii Ştiinţifice din Spania, dedicat analizei rezultatelor academice şi ştiinţifice şi a impactului acestora în mediul online”.

Potrivit prorectorului Dimian, clasamentul mondial al universităţilor realizat de Cybermetrics, sub denumirea Ranking Web of Universities, a fost iniţiat în 2004 şi reprezintă astăzi cel mai mare clasament academic al instituţiilor de învăţământ superior din întreaga lume, analizând peste 27.000 de instituţii şi publicând o ierarhie a primelor 12.000 dintre acestea. Universitatea din Suceava se situează între primele 10% instituţii de învăţământ superior din lume, conform acestei analize.

Cele patru categorii de indicatori analizaţi pentru realizarea ediţiei 2020 a clasamentului au fost: a) numărul de lucrări ştiinţifice situate între primele 10% cele mai citate titluri, în cadrul a 26 de domenii ştiinţifice, conform informaţiilor existente în baza internaţională de date ştiinţifice SCOPUS şi analizei anuale SCIMAGO. Acest indicator are o pondere de 35% în scorul final al universităţii; b) numărul cumulat de citări ale primilor 100 cei mai citaţi profesori/cercetători dintr-o universitate, excluzându-i pe primii 10, conform informaţiilor existente în baza internaţională de date ştiinţifice GOOGLE SCHOLAR/ACADEMIC şi analizei pe care compania GOOGLE o realizează anual. Acest indicator are o pondere de 10% în scorul final al universităţii; c) vizibilitatea în mediul online a paginilor web ale universităţii, măsurată de companiile de analiză a impactului online AHREFS şi MAJESTIC. Acest indicator are o pondere de 50% în scorul final al universităţii; d) dimensiunea domeniului web al universităţii, conform indexărilor motorului de căutare GOOGLE. Acest indicator are o pondere de 5% din scorul final al universităţii. La fel ca în anii precedenţi, clasamentul este construit pe baza indicatorilor sintetizaţi în luna ianuarie 2020, scopul fiind acela de a-i actualiza datele constant, menţinând acurateţea analizei. Rezultatele ierarhizării celor 101 instituţii de învăţământ superior considerate din România sunt prezentate pe pagina web: http://webometrics.info/en/Europe/Romania.

„Această plasare onorantă a Universităţii <Ştefan cel Mare> (www.usv.ro) în topul celor mai performante universităţi la nivel internaţional reconfirmă progresul semnificativ înregistrat de universitatea noastră în ultimii ani, reflectat şi în evaluările realizate recent de alte organisme internaţionale specializate în clasificarea instituţiilor de învăţământ superior, precum QS University Rankings 2020, în care USV ocupă poziţia 144 în topul universităţilor din Europa de Est şi Asia Centrală şi poziţia 11 în Topul universităţilor din România”, a mai informat Mihai Dimian prin intermediul unui comunicat de presă.