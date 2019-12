Demersuri

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor şi-a exprimat încrederea că actualul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, va rezolva problema gravă în care se află foştii angajaţi ai Întreprinderii de Prospecţiuni şi Explorări Geologice (IPEG) din judeţele Suceava şi Maramureş. Angelica Fădor a participat, miercuri, alături de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la o întâlnire cu reprezentanţii foştilor salariaţi ai IPEG-urilor. Fădor a spus că Violeta Alexandru le-a dat asigurări delegaţiilor din judeţele Suceava şi Maramureş că în cel mai scurt timp va găsi soluţii pentru a rezolva problema pensionarilor din cadrul întreprinderilor de Prospecţiuni şi Explorări Geologice, printre care şi Geomold, care nu primesc pensii similare minerilor, deşi au lucrat în condiţii similare.

Deputatul PNL de Suceava a amintit că de mai bine de un an a încercat să găsească soluţii la problema acestei categorii de pensionari. Ea a spus că în perioada Guvernării PSD s-a confruntat cu indiferenţa fostului ministru al Muncii, care la toate întrebările pe această temă pe care i le-a adresat i-a răspuns „în doi peri” şi fără să aibă minima preocupare pentru rezolvarea situaţiei. „Am constatat atât eu, cât şi delegaţiile din Suceava şi Maramureş care m-au însoţit la Ministerul Muncii, că există o deschidere reală faţă de soluţionarea acestei probleme. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, şi echipa din minister prezentă la discuţii au dat asigurări că soluţia va fi găsită urgent şi am încredere că ceea ce nu a reuşit PSD, care se laudă cu grija faţă de problemele pensionarilor, va face repede şi bine ministrul liberal al Muncii”, a spus Angelica Fădor.

Ea a arătat că i-a prezentat ministrului Violeta Alexandru faptul că în momentul de faţă se face o mare nedreptate minerilor şi lucrătorilor care au muncit în subteran în cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice sau de exploatări în subteran deoarece nu se mai consideră activitate desfăşurată în „unitate minieră ” şi încadrată în condiţii speciale de muncă.

Deputatul PNL de Suceava a mai precizat că în această situaţie se găsesc persoanele care au lucrat în subteran, pensionari şi viitori pensionari ai Întreprinderii de Prospecţiuni şi Explorări Geologice Suceava, reorganizată prin HG 193 /1991 în SC Geomold SA. „Atât eu, cât şi ministrul liberal al Muncii considerăm că egalitatea de şanse pentru angajaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii nu ar trebui să fie doar teoretică. Am încredere că problema gravă cu care aceştia se confruntă îşi va găsi soluţionare, pentru că este firesc ca pentru muncă egală şi drepturile să fie egale”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Angelica Fădor a declarat că Geomold SA avea, în anul 1990, aproximativ 5.000 de salariaţi, iar persoanele care îşi desfăşurau activitatea în subteran executau lucrări de deschidere şi pregătire, respectiv puţuri de extracţie, galerii, nişe de legătură, suitoare, plane înclinate, camere speciale, abataje experimentale şi altele în zonele aflate în exploatare a minereului neferos, la exploatările Leşu Ursului, Fundu Moldovei, Mestecăniş, la acumulările de sulf din Munţii Călimani, la cele de baritină de la Holda şi Ostra, de minereuri de fier de la Delniţa, sau minereu de mangan în Bazinul Dornelor.