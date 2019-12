Se vede treaba că, pentru mine, lucrurile merg mai bine în țară când nu sunt în țară! Făcusem portretul viitorului selecționer după chipul și asemănarea lui Rădoi, cu speranța că Federația va fi suficient de inspirată pentru a-l lase să antreneze și echipa olimpică la Tokio, ca să aflu că exact așa s-au întâmplat lucrurile. Între timp, s-au decis și echipele pe care le vom întâlni în barajul din Liga Națiunilor, asta dacă nu cumva trebuia să folosesc singularul, pentru că la întâlnirea cu învingătoarea dintre Bulgaria și Ungaria vom ajunge numai dacă batem Islanda pe insula ei. Cum ar veni, a ajuns Islanda să influențeze câștigătoarea Balcaniadei, presupunând că finala s-ar disputa între noi și bulgari, că Ungaria e în afara zonei. De fapt, după unii, nici noi n-am fi chiar balcanici, doar ce-i pe malul drept al Dunării încadrându-se, așadar numai Dobrogea. Asta geografic vorbind, că mentalitatea sigur e balcanică. Ca să plusez, ne-am aflat și viitoarele adversare după acest dublu baraj, adică Austria, Ucraina, Olanda (în această ordine, primele două meciuri la București). Mărturisesc că sunt foarte curios și nerăbdător să văd cum va aborda naționala mare meciul din Islanda, dacă nu cumva Rădoi se va molipsi și el de frica ancestrală a selecționerilor de până acum. Sper că nu.

Mi-ar fi plăcut să văd și meciul FCSB-Astra, cu victoria oaspeților semnată de Alibec și... Enache?! Cu oaspeții antrenați tot de un ”fost”, Bogdan Andone, care se săturase acum niște luni să fie marioneta lui Becali? Da. Am râs mult.

Ei, dar totul are o limită, aproape m-am alienat urmărind meciul de handbal al fetelor nostre cu Muntenegru. Este agonizant să vezi cum scăpăm cu bine din situații de inferioritate, uneori eroic, din dublă inferioritate, pentru ca apoi să dispară orice urmă de responsabilitate, ca și când simplul fapt că revenim în formulă completă ne absolvă de concentrarea firească la joc. Noi nu din cauza eliminărilor am pierdut, să fie clar, iar problema e de cap, fără urmă de exprimare peiorativă. Antrenorul e de prisos, psiholog ne-ar trebui.