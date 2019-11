În final

„Omul negru al şoselelor”, Ovidiu-Gheorghe Ursachi, alias „GJ”, a fost condamnat ieri definitiv de magistraţii de la Curtea de Apel Suceava. El va sta la puşcărie pentru 4 ani şi 2 luni, iar şirul infracţiunilor pentru care a fost găsit vinovat este de-a dreptul impresionant. Cele mai multe fapte sunt la regimul rutier, dar are şi o condamnare pentru „efectuarea de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”.

„GJ” se află în spatele gratiilor din luna mai a acestui an, după ce judecătorii au decis să-i revoce măsura controlului judiciar şi să-l aresteze preventiv. El se afla sub control judiciar după ce în decembrie anul trecut a fost prins în trafic la volanul unul autoturism deşi avea permisul de conducere anulat. Iniţial, el a fost arestat, iar mai apoi plasat sub control judiciar.

Chiar şi aşa, Ursachi nu a avut nici un fel de problemă în a se urca din nou la volan, iar pe 15 mai a fost prins din nou de poliţişti. Aceştia l-au dus în faţa unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, care a cerut înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv.

Magistratul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Rădăuţi a admis propunerea, numai că aceasta a fost contestată la Tribunalul Suceava. Cazul a fost luat în discuţie de un judecător de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava pe 22 mai, iar după analiza dosarului acesta a decis să respingă contestaţia.

Ce s-a întâmplat pe 15 mai

În ziua de 15 mai a.c., poliţiştii din Vicovu de Sus l-au tras pe dreapta în timp ce se afla la volanul unui autoturism marca Peugeot. Pentru că aveau suspiciuni că „GJ” a consumat băuturi alcoolice, poliţiştii i-au cerut să sufle în etilotest, dar s-au lovit de refuzul şoferului. Nici la Spitalul Municipal Rădăuţi nu au avut mai mult succes, Ursachi refuzând să i se preleveze probe de sânge.

După ce au verificat şi în baza de date, poliţiştii au primit confirmarea că „GJ” conducea maşina deşi avea permisul de conducere anulat. În aceste condiţii, vicoveanul s-a ales cu un nou dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de „refuz sau sustragere de la recoltarea probelor de sânge” şi „conducerea unui autovehicul fără permis”.

A stat în libertate numai câteva luni

„GJ” se afla în libertate de numai câteva luni. În ajunul Anului Nou, pe 31 decembrie 2018, el a fost prins în trafic, pentru a nu se ştie câta oară, în timp ce conducea un autovehicul deşi avea permisul de conducere anulat. Un autoturism marca BMW, cu numere de înmatriculare de Marea Britanie, a fost oprit pentru control în zona centrală a oraşului Vicovu de Sus. La volan se afla nimeni altul decât „GJ”, care nu doar că avea permisul anulat, ci se afla şi în stare de recidivă.

Dus la sediul poliţiei, bărbatul a devenit recalcitrant, motiv pentru care poliţiştii au folosit forţa şi l-au încătuşat. Lui Ursachi i-a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Ulterior, cu acordul procurorului de caz, s-a dispus reţinerea lui „GJ” pentru o perioadă de 24 de ore, iar transferul său în arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava s-a făcut cu sprijinul lucrătorilor de la Serviciul de Acţiuni Speciale.

Dosar penal şi pentru o faptă din august 2017

Pe numele lui „GJ” s-a întocmit un dosar penal şi după un eveniment din august 2017. Atunci, el a făcut scandal în gospodăria unui amic din Putna la care a mers pentru a mai bea un păhărel.

Poliţia a fost chemată de urgenţă la Putna de soţia amicului lui "GJ", după ce acesta din urmă devenise incontrolabil. Oamenii legii au reuşit să ţină sub control totul şi l-au evacuat pe Ursachi din locuinţa respectivă.

Poliţiştii au observat că "GJ" a ajuns din Vicovu de Sus la Putna la volanul autoturismului proprietate personală, un Mercedes Benz înmatriculat în Marea Britanie. Testat cu aparatul etilotest, Ovidiu-Gheorghe Ursachi avea o concentraţie de 0,91 g/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuţi, unde a refuzat să-i fie prelevate probe de sânge.

Mai mult, după verificarea în baza de date, s-a constatat că "GJ" avea permisul de conducere reţinut şi nu avea dreptul să conducă un autovehicul pe drumurile publice.

Ovidiu-Gheorghe Ursachi a fost împuşcat de poliţişti în timp ce încerca să fugă

Ovidiu-Gheorghe Ursachi este un obişnuit al anchetelor şi dosarelor penale. La un moment dat, în cursul anului 2011, pe numele său existau nu mai puţin de cinci dosare penale. Unul dintre ele a venit după o cursă nebună, de aproximativ 50 de km. Pentru că nu a oprit la semnal, o patrulă de ordine publică din Rădăuţi s-a luat după maşina marca Alfa Romeo, cu numere de Anglia, condusă de Ovidiu-Gheorghe Ursachi. Acesta a încercat să scape de urmăritori, reuşind chiar să treacă şi de un filtru de poliţie. În final, a intrat pe o uliţă din Vicovu de Sus, a abandonat maşina şi a vrut să scape cu fuga. Nu a reuşit, şi asta pentru că poliţiştii şi-au folosit armamentul din dotare, iar focul tras în direcţia sa l-a nimerit în zona toracelui, pentru a-i salva viaţa medicii fiind nevoiţi să-i scoată un rinichi şi o parte din intestinul subţire.

Ovidiu-Gheorghe Ursachi a fost cercetat şi de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism Suceava. Se întâmpla în urmă cu cinci ani, când a fost arestat alături de Constantin Georgiţă, zis „Ciuperi”, după ce au încercat să-i vândă suceveanului Ionuţ Păstrăv, din gruparea de traficanţi de droguri condusă de Ilie Popovici, 100 de plicuri conţinând 4-Methylethcathinone, un drog extrem de puternic. Lista dosarelor penale în care a fost implicat Ursachi este completată cu cel în care a ademenit trei fete de liceu din Vicov şi Rădăuţi să consume droguri.