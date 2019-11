După ce am terminat facerea de râs din preliminariile Campionatului European, am aşteptat cu emoţie tragerea la sorţi de ieri a calificărilor "de consolare", similare recalificărilor de la canotaj sau caiac-canoe. Asta înseamnă că după ce se califică ăia deştepţii, se mai acordă un număr de locuri şi pentru proştii proştilor, nu de alta, dar ăia deştepţii trebuie şi ei să bată nişte muhaiele în faza grupelor, până să se ia la omor între ei când se ajunge la optimi, sferturi etc. eliminatorii. Sistemul de desfăşurare a meciurilor ăstora de consolare e cel puţin ciudat, ele nedisputându-se tur - retur, ci într-o partidă unică, pe terenul uneia dintre combatante. Nu am aprofundat (de fapt nu l-am înţeles absolut deloc!) mecanismul ăsta, dar sigur e că tragerea la sorţi de ieri ne-a trimis să jucăm pe terenul Islandei primul (dacă mă întrebaţi, eu zic că e singurul!) meci de calificare. Aici se cuvine să facem niscai speculaţii, în sensul că în principiu ar fi fost totuşi mai bine să jucăm acasă, dar având în vedere că iar vom avea terenul suspendat, poate e mai bine să jucăm în deplasare. Altă chestiune e aceea a adversarului: ne-a ieşit în cale Islanda, care în ultimii ani a cam speriat lumea fotbalului, dar oare ar fi fost mai bine să ne pricopsim cu Scoţia ca adversar? Nu cred, aşa că după mine am avut niţică baftă la tragerea la sorţi. Restul e chestie de ştiinţă, şi ea combinată cu baftă, pentru a depăşi un adversar care, ipotetic, ştie cu mingea mai puţin decât noi. Nasol e că şi ăştia aleargă mai mult decât pot urmări cu privirea ai noştri, ceea ce mă face să cred că Islanda se va califica cam fără probleme. Fiindcă şi dacă ştiu cu mingea mai mult, pentru a putea arăta asta, ai noştri au nevoie de obiect. Iar cu asta la picior vor fugi ăilalţi ca demenţii. Conform aceloraşi reguli de neînţeles, şi dacă trecem printr-un lanţ de miracole de Islanda, mai avem o întâlnire, cu adevărat decisivă, cu Bulgaria sau Ungaria, o adevărată finală. În mintea mea, pe oricare din astea putem să o batem. Numai că pentru a ajunge faţă în faţă cu una dintre ele, trebuie mai întâi să trecem de Islanda. Aşadar: care finală!?