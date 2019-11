Eveniment

Câteva sute de oameni de afaceri au participat, joi, la prima ediţie a Galei Antreprenorilor din Regiunea de Nord-Est. Evenimentul a fost găzduit de Prestige Ballroom din municipiul Suceava şi a fost organizat de Federaţia Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est.

La gală au participat firme din regiunea Nord-Est, alături de reprezentaţii autorităţilor locale şi judeţene, ai instituţiilor publice locale şi centrale, ai organizaţiilor patronale de la nivel local, regional şi naţional, parteneri şi colaboratori ai federaţiei. Printre cei prezenţi s-au numărat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Mirela Adomnicăi, precum şi primarul Sucevei, Ion Lungu.

Gala Antreprenorilor din Regiunea Nord-Est s-a bucurat de prezenţa Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, prin membrii acesteia, reprezentante ale patronatelor şi federaţiilor pentru antreprenoriat feminin din întreaga ţară, respectiv Botoşani, Bacău, Neamţ, Bistriţa, Braşov, Constanţa, Tulcea, Târgovişte, Timişoara, Bucureşti.

De asemenea, alături de organizatori au fost şi partenerii consorţiilor constituite pentru implementarea a patru proiecte Diaspora Start-Up şi România Strat-Up Plus, parteneri cu o vastă experienţă în accesarea şi gestionarea fondurilor europene, respectiv firme şi asociaţii profesionale din Târgu Mureş, Braşov, Constanţa, Bucureşti, cât şi din Grecia.

La gală au participat, pentru prima dată, manageri şi administratori de firme Start-up din regiunea Nord-Est care au beneficiat de finanţare europeană prin intermediul proiectelor Diaspora Start-Up şi Start-Up Plus, derulate de Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava. Pe parcursul galei, noii antreprenori aflaţi la început de drum în mediul de afaceri au fost susţinuţi şi încurajaţi de firme şi antreprenori din regiunea Nord-Est cu vastă experienţă antreprenorială să fie încrezători, motivaţi, inovativi, competitivi, să transforme provocările şi problemele în soluţii, să creeze şi să aducă plus valoare în economia şi societatea românească.

În cadrul galei au fost acordate trofee de excelenţă unor antreprenoare de marcă din regiunea de Nord-Est

Gala Antreprenorilor din Regiunea Nord-Est a inclus şi acordarea de trofee de excelenţă unor antreprenoare de marcă din regiunea Nord-Est, femei de afaceri care conduc firme de top şi au reuşit să dezvolte afaceri profitabile.

Astfel, au fost premiate pentru rezultatele antreprenoriale şi profesionale deosebite dr. ing. Elena Ionescu - director general al SC Plantavorel SA din Piatra Neamţ, Dana Loredana Radu - administrator al firmei Recumed SRL din Vaslui, Ramona Moncea Vinca - manager general al SC Vinca SRL din Bacău, Agnes Holca - administratorul firmei Rolana Tex SRL din Botoşani, Liliana Bălan - manager general al SC Biolin Fam SRL din Iaşi, iar pentru judeţul Suceava - firma Superstar Com SRL din Rădăuţi şi firma Dorna Medical SRL din Vatra Dornei, administrată de Rodica Boca.

Preşedintele Federaţiei Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est, Liliana Agheorghicesei, a ţinut să sublinieze faptul că această gală a evidenţiat rezultatele economice şi profesionale ale antreprenorilor şi managerilor din această regiune, ea subliniind importanţa şi rolul IMM-urilor în economia şi societatea românească.

Liliana Agheorghicesei a mai precizat că prin activităţile şi acţiunile întreprinse, şi cu sprijinul factorilor de decizie, al celorlalte organizaţii patronale şi al partenerilor, Federaţia Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est îşi propune să devină o entitate reprezentativă pentru antreprenoriatul feminin al regiunii Nord-Est, o forţă pentru interese şi valori comune deopotrivă feminine şi masculine, un interlocutor social, o voce publică distinctă.