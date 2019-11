Go European! – proiect european implementat la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni

Erasmus+

Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni implementează în perioada 2018-2020 proiectul Erasmus+ Go European!Proiectul are ca grup ţintă 12 profesori ai colegiului care vor participa la cursuri de formare în Ljubliana (Slovenia), Florenţa (Italia), Barcelona (Spania) şi Oxford (Marea Britanie). Impactul proiectului se referă la schimbarea de atitudine a elevilor, părinţilor, partenerilor şcolii, comunităţii locale asupra învăţării transformative bazate pe valori, gândire critică, promovarea cooperării şi comunicării autentice.

Proiectul a ajuns la al treilea flux, care a avut loc în Barcelona, Spania, între 21 octombrie şi 1 noiembrie 2019, sub forma unui curs de formare furnizat de organizaţia Europass Teacher Academy. La cursul “Strategii de predare, management al conflictului şi alfabetizare emoţională” au participat şi trei profesori de la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”: prof. Lucian Maleş, prof. dr. Daniel Maftei şi prof. dr. Raluca Iuliana Suciu.

Aşa cum am aflat de la prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonator proiect, obiectivele cursului au fost îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare eficiente pentru ameliorarea relaţiilor şcolare, cu elevii, colegii şi familia; creşterea motivaţiei şi modul de stimulare a acesteia – pentru sine şi pentru ceilalţi; prevenirea şi identificarea sindromului burn out; conflict - cauze, manifestări şi modul de transformare a acestuia într-un moment didactic; creativitate, gândire critică şi colaborare - cum să obţii mai mult din cei 3 C!; abordări practice pentru încorporarea managementului conflictelor în curriculum; agresiune relaţională şi bullying - abordări la nivel şcolar pentru conştientizare şi prevenire; organizarea unui demers didactic eficient şi actualizat, care să încurajeze participarea şi învăţarea angajată folosind cele mai recente tehnici şi instrumente de predare.

În urma experienţei de mobilitate s-au dobândit cunoştinţe despre modul în care creativitatea, comunicarea îmbunătăţită şi abilităţile relaţionale îmbunătăţite pot fi aliaţi eficienţi în descurajarea părăsirii şcolii, combaterea semnelor timpurii ale sindromului burn out la profesori, o mai mare conştientizare a nevoilor emoţionale şi a comportamentului elevilor, promovarea unui climat de colaborare pozitiv în şcoală - pentru profesori şi elevi, învăţarea „prin a face” printr-o serie de activităţi şi experienţe care vizează promovarea stimei de sine superioare a elevilor, creşterea implicării elevilor şi o coeziune mai mare între profesori, elevi şi familiile lor.