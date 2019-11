Politică

Preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, a participat, joi, la Gala de Excelenţă a Tinerilor Liberali și cu această ocazie le-a cerut să intre „în bătălia de convingere a oamenilor” să vină la vot în turul doi al alegerilor prezidenţiale și să opteze pentru Klaus Iohannis. Publicul ţintă al tinerilor ar trebui să fie „bunicii, unchii, mătuşile şi vecinii”, cu mesajul că președintele Iohannis „are ca prioritate bunăstarea acestei ţări”, precum și studenţii, tinerii, cărora să le spună că acesta este „reprezentant al reformelor, al modernizării ţării”.

”Să scoateţi în evidenţă calităţile acestui om: demnitate, reprezentare internaţională foarte apreciată. Oamenii le înţeleg, numai că, din păcate, propaganda pesedistă este cu totul şi cu totul alta”, a afirmat Flutur.

Despre contracandidatul lui Klaus Iohannis, liderul PNL a afirmat că este „retrograd, depăşit, exponent al trecutului al stagnării şi al drumului spre răsărit, al văicărelilor”. „Dragii mei, vă invit să intraţi în bătălia de convingere a oamenilor. Nimic nu e prea mult. Să staţi de vorbă şi să îi convingeţi să vină la vot, să vadă înainte. Să vadă pozitiv, să vadă modele şi să nu mai rămânem în zona stagnării, a populismului şi a pomenilor. Asta ne-a omorât”, a spus Flutur.

Acesta s-a declarat impresionat de numărul mare de tineri care susţin PNL și a amintit de implicarea acestui segment al partidului în campaniile precedente. ”Nu am să uit niciodată acţiunile extraordinare făcute cu voi, tineretul, parizerul mâncat pe botul maşinii, în câmp. Ploua, ningea... Aproape 20 de ani mă leagă de voi în campaniile electorale și aici, la Suceava, cu voi am scris istorie. Am reuşit ca, dintr-un judeţ care în 2002 avea 95% primari PSD, să facem un judeţ de dreapta, un judeţ liberal. Cu voi am făcut-o şi cu mulţi colegi de dreapta. Folosiţi-ne şi pe noi, buna-credinţă, energia pe care o mai avem, forţa, alăturaţi-vă nouă pentru că într-o zi trebuie să ne luaţi locul. Suntem conştienţi de asta”, a spus Flutur.

Flutur: Klaus Iohannis promovează solidaritatea între generaţii

Alături de cerinţe, președintele liberalilor suceveni a venit în faţa tinerilor săi colegi și cu promisiuni, declarând că îi va promova în funcţii, că li se vor oferi posturi de secretar de stat sau șefi de instituţii. ”Avem o serie de oameni promovaţi în administraţia locală, cu poveşti de succes. Ne gândim să promovăm şi în administraţia centrală. Avem un om despre care aş putea să spun că e tânăr. E plecat de la Suceava, Bogdan Gheorghiu. Poate - şi cred - că vor pleca şi secretari de stat tineri de la Suceava. Avem resursă umană. Avem nevoie de dumneavoastră, să conduceţi şi instituţii aici, la nivel de judeţ, dar avem nevoie de dumneavoastră pentru iniţiativă”, a spus președintele PNL Suceava.

În acest context, Gheorghe Flutur a criticat PSD, acuzându-l că „a reuşit să pună în cap generaţia tânără cu generaţia în vârstă” și a afirmat că Iohannis promovează solidaritatea între generaţii. „Trebuie să avem grijă de oamenii în vârstă. Să le respectăm drepturile şi pensia, pentru că au muncit o viaţă. Dar dacă ne uităm în urmă, vedem că numărul celor care lucrează şi sunt plătitori de taxe şi impozite în ţară e mic. Ne întrebăm dacă există solidaritate între generaţii sau nu. Din păcate, nu există și poate că asta trebuie să fie o prioritate care frizează securitatea naţională. Există un echilibru între cei care sunt pensionari şi cei care muncesc? Foarte mulţi tineri sunt plecaţi afară şi mai mulţi copii se nasc bucovineni în Italia şi în Spania, decât în unele localităţi din judeţul Suceava și asta trebuie să ne dea de gândit. De asta priorităţile guvernului liberal sunt clare: investiţii pentru dezvoltarea ţării. Nu vreau să folosesc lozinci. Uitaţi-vă la câteva administraţii liberale din România, de succes, şi veţi vedea că s-au mişcat lucrurile. Dorim să se mişte la nivel naţional, peste tot. De aceea e nevoie de dumneavoastră”, a mai spus Gheorghe Flutur.

La Gala de Excelenţă a Tinerilor Liberali au mai fost prezenţi secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, senatorul Daniel Cadariu și deputaţii Ioan Balan, Dumitru Mihalescul și Angelica Fădor.