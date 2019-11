Liderul PMP Suceava, viceprimarul municipiului reşedinţă de judeţ, Marian Andronache, a declarat că a votat pentru un proiect de ţară care are ca piloni de bază respectul, educaţia şi performanţa. Marian Andronache a votat la secţia de la Universitatea „Ștefan cel Mare”, el precizând că a venit momentul ca România să aibă un preşedinte intelectual, un antreprenor adevărat. „S-a terminat o campanie destul de ciudată şi atipică. O campanie grea, dar o campanie care a fost presărată de tot felul de evenimente, moţiunea sau instalarea unui nou Guvern. S-a făcut totul pentru ca această campanie să nu existe practic. Însă noi ne-am făcut treaba, campania s-a făcut de la om la om şi a venit momentul să ne alegem preşedintele. A venit momentul ca România să aibă ca preşedinte un intelectual adevărat, un antreprenor real, un antreprenor care nu face afaceri cu statul. Un om cinstit şi raţional. Eu am votat pentru un proiect de ţară, care are trei piloni de bază: respect, educaţie şi performanţă, elemente de care societatea românească are neapărat nevoie. A venit momentul în care trebuie un restart şi sunt convins că preşedintele nou ales va putea să realizeze lucrul acesta”, a spus Marian Andronache.