Preşedintele PNL Suceava şi al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a votat, la Gura Humorului, alături de soţia sa, Ana Ilca Mureşan. După ieşirea de la urne, Gheorghe Flutur a spus că a votat pentru o Românie normală şi sănătoasă. Flutur a spus că în ziua votului vremea este frumoasă, „pentru vremuri bune şi frumoase”. „ Am început săptămâna bine şi astăzi am venit ca să continuăm bine, cu un parteneriat pe termen lung între preşedinte şi Guvern. Am votat pentru o Românie normală, sănătoasă, care să meargă spre dezvoltare, spre Europa şi spre bunăstarea oamenilor”, a declarat Gheorghe Flutur.

Alături de preşedintele PNL Suceava au mai fost prezenţi senatorul liberal Daniel Cadariu şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Niţă.