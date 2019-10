Probleme cu forţa de muncă

Lucrările de reparaţii stradale din municipiul Suceava urmează să fie licitate pentru un an de zile, după ce contractul încheiat în urmă cu doi ani, cu o asociere de patru firme, a expirat recent, fără ca fondurile alocate să fie utilizate în totalitate.

„Contractul de reparaţii stradale a expirat în data de 6 octombrie, conform legii putem să-l mai prelungim încă 90 de zile, dar riscăm să nu avem în primăvară cu cine efectua lucrările de reparaţii. Drept urmare, am demarat procedura pentru organizarea licitaţiei pe un an de zile, valoarea acesteia fiind de 20 de milioane de lei. Anul acesta am avut bugetat la reparaţii stradale, fără partea de investiţii, 21.807.000 de lei, din care am consumat 16.677.128 de lei. Au rămas neutilizate fonduri de 5,1 milioane de lei, din cauza aceleiaşi probleme de care ne-am lovit şi altă dată – lipsa forţei de muncă”, a explicat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Deşi contractul a fost încheiat cu patru firme, doar două au lucrat în Suceava efectiv vara aceasta - SUCT şi Florconstruct.

„Autotehnorom, care a lucrat toată vara pe ruta ocolitoare a Sucevei, să o finalizeze, lucrează acum pe strada Lev Tolstoi, care este o lucrare de investiţii. Cu toate insistenţele, nu am avut mai mult de 4-5 formaţii care să lucreze pe străzile Sucevei”, a adăugat edilul sucevean.