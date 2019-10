În Elveția

Un tânăr de 22 de ani din Rădăuți, masterand al Universității Tehnice din München, a făcut parte, pentru trei luni de zile, din Organizaţia Europeană de Cercetare Nucleară – CERN, din Geneva, Elveția, locul experimentelor menite să rezolve misterul formării universului.

Daniel Prelipcean a efectuat un stagiu de practică din iunie până în septembrie, program pentru care au aplicat circa 10.000 de studenți de pe întreg mapamondul. Doar 300 dintre aceștia au fost acceptați în urma unui riguros proces de selecție, având astfel prilejul de a-și începe o carieră în cercetare în cel mai mare și mai prestigios centru de cercetare din lume în domeniul fizicii particulelor elementare.

Experiența de la Geneva i s-a potrivit mănușă lui Daniel, a participat la cursurile unor fizicieni de mare prestigiu, la seminarii, workshopuri experimentale și a lucrat full-time la proiecte care preocupă întreaga comunitate de cercetători din domeniu.

„Mi-a plăcut extrem de mult și vreau să mă întorc la CERN”, mărturisește Daniel, acesta pregătindu-se pentru participarea în cadrul unui program aprofundat al CERN, cu o durată de un an de zile, o etapă superioară celei din vară, care va începe în luna martie.

„ Activitatea CERN, a oamenilor de știință, merită și trebuie să fie cunoscută și popularizată”

Daniel Prelipcean a absolvit în 2015 Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, urmând Facultatea de Fizică – Matematică, de la Universitatea Jacobs din Bremen, Germania.

Pasionat de cercetare și cucerit de fizică, Daniel Prelipcean studiază actualmente Fizica aplicată în cadrul Universității Tehnice din München, fiind în semestrul III.

Stagiul de trei luni oferit de CERN a însemnat muncă în echipă, provocări, încercări și răspunsuri, evoluție pe plan personal și profesional.

”Vreau să evidențiez oportunitățile pe care CERN le oferă profesorilor, liceenilor și studenților de a participa în cadrul unor programe foarte interesante – școli de vară, stagii de practică etc. Acestea sunt accesibile pentru diferite niveluri de studiu şi pe diferite durate. Activitatea CERN, a oamenilor de știință, merită și trebuie să fie cunoscută, popularizată, iar tinerii trebuie să știe și să profite de aceste ocazii”, a subliniat Daniel.

Tânărul a precizat că procesul de admitere pentru stagiul de practică din vară a început cu șase luni înainte de debutul acestuia, selecția realizându-se pe baza unor documente furnizate de candidați: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea unui profesor, CV etc.

Programul din care a făcut parte Daniel este unul dintre cele mai competitive dintre cele lansate de CERN, cu o adresabilitate foarte mare din partea candidaților din țări membre și non-membre CERN.

A fost admis pe perioada maximă permisă unui student dintr-un stat membru CERN, respectiv 13 săptămâni, de pe 24 iunie până pe 20 septembrie.

Programul a inclus cursuri din partea unor specialiști de renume, workshopuri experimentale și munca în cadrul unor proiecte de cercetare.

”Programul era unul flexibil, îndeplinirea sarcinilor era ceea ce conta.

Eu am lucrat în cadrul unui proiect care se ocupă cu analiza de date reutilizabilă, parte a unei mișcări mai ample care se numește Open Science. Folosind această metodă, unealtă, am făcut analiza pentru descompunerea bosonul Higgs (n.r. supranumită și Particula Dumnezeu). Este o particulă elementară, care, conform teoriei, conferă masă celorlalte particule elementare. Precum alte particule, bosonul Higgs nu poate fi măsurat direct, ci în experimente se măsoară compușii în care bosonul se descompune. Astfel, mare parte din proiectul meu am dedicat-o descompunerii bosonului Higgs în patru leptoni (doar una dintre posibilități), ca parte a experimentului CMS al LHCb (Acceleratorul de particule) la CERN”, a explicat tânărul fizician.

LHCb-ul este unul dintre cele patru mari experimente de la CERN, alături de ALICE, ATLAS, și CMS.

„Ceea ce am apreciat a fost faptul că nu am fost simpli observatori, ci am fost implicați, au lucrat full time. Am simțit că avem și noi o contribuție, fie cât de mică, am fost încurajați să ne spunem părerea, să facem ce credem că este ok, să fim încrezători. Nivelul atât de ridicat și de performant de la CERN este tocmai datorat faptului că oamenii își asumă greșelile și vor permanent să învețe și să se dezvolte”, a mai punctat Daniel.

Se pregătește pentru un stagiu aprofundat, de un an de zile, la CERN

Din luna martie a anului viitor, rădăuțeanul vrea să se alăture eforturilor miilor de cercetători de la CERN, în încercarea de a depăși împreună frontierele actuale ale cunoașterii universului.

Acesta a aplicat pentru a urma un stagiu aprofundat de 12 luni, în cadrul căruia vrea să-și pregătească teza de diplomă pentru masterat.

Este o etapă superioară celei din această vară, cu provocări pe măsură pe care este nerăbdător să le îmbrățișeze.