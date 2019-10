După cum aflăm de pe site-ul FRF, s-au repartizat tricourile pentru jucătorii selectați de Cosmin Contra să ne reprezinte în dubla cu Insulele Faroe și Norvegia. Cel cu numărul 10 era era oarecum în atenția noastră, el rămânând vacant în urma uimitoarei neconvocări a fotbalistului Grozav. El a fost adjudecat de Ianis Hagi, în dauna lui Nicolae Stanciu, probabil pentru că ultimul n-are un tată care să facă scandal. Poate că sunt răutăcios, admit, dar această permanentă atitudine de cloșcă a lui Gică Hagi îmi provoacă asemenea reacție. Pe alții se supără de nu-i mai vezi în echipă la Viitorul, în schimb pentru propriul fecior ar fi în stare de orice. Ca orice părinte, ar spune unii. Ca metaforă e în regulă, toți spunem asta, dar există metode și metode. Hagi senior are merite de necontestat ca investitor în fotbal, în tineri. Nu e de mirare că e priceput și la a-i pune în valoare din punct de vedere comercial, negustoria e o ocupație tradițională a machedonilor. De exemplu, mi se pare uluitor că a reușit să-l transfere pe Drăguș pe două milioane de Euro la Standard Liege. Două milioane! Poate nu îi intuiesc eu posibilitățile de progres, dar deocamdată văd un jucător atât de unilateral pe piciorul drept, încât devine păgubos de previzibil. M-a intrigat această sumă, presupun că ea se datorează mai ales precocității lui Drăguș. Urmăresc liga belgiană, doar avem atâția jucători acolo, însă până acum n-a prins decât câteva minute pe finalul unui meci. Și, apropo, alt român care nu joacă deloc la echipa de club în Belgia este Alex Chipciu, motiv pentru care a și pierdut echipa națională, taman după o perioadă în care își crescuse nivelul în meciurile sub tricolor. În fine, important e că momentan domnește liniștea la echipa națională. O chestiune interesantă în încheiere, în sondajul inițiat de cei de la gsp.ro pe tema numărului 10 la națională, în urma lui Hagi nu se află Stanciu, ci Dan Nistor! Or fi suporterii dinamoviști subiectivi, dar sunt uniți când e vorba de sondaje online.