14-21 iulie

În perioada 14-21 iulie 2019, în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, a avut loc şcoala de vară pentru studenţi cu tema ,,Les trois enjeux du développement durable: énergie, environnement et société” („Cele trei mize ale dezvoltării durabile: energie, mediu înconjurător şi societate”), eveniment la care au participat şi şase studenţi de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, din anii al II-lea şi al III-lea ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării: Daniela Bargan, Andrei Kapsamun, Nelly Machidon, Maria Tătaru, Tatiana Obreja şi Anastasia Rotari.

Manifestarea a fost organizată prin colaborarea dintre Universitatea Politehnica şi Agenţia Universitară a Francofoniei (Agence Universitaire de la Francophonie). Au participat 60 de studenţi din cinci ţări: România, Moldova, Ucraina, Bulgaria şi Turcia.

Varietate

La întoarcerea în Suceava, studenţii au rezumat experienţa pe care au trăit-o: „Deşi călătoria noastră a început cu nopţi nedormite, trenuri pierdute şi mers epuizant prin ploaie, săptămâna de la Bucureşti s-a dovedit plină de emoţii plăcute, de informaţii utile, de oameni creativi şi, mai ales, de o puternică dorinţă de a schimba lumea. Programul şcolii de vară ni s-a părut foarte variat şi interesant, poate şi pentru că a fost oarecum atipic pentru nişte studenţi de la Litere. Am vizitat diferite facultăţi tehnice – Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor – şi am întâlnit profesori cu care am discutat, pe parcursul atelierelor, probleme de mediu, dar mai ales despre cum progresul tehnologic poate ajuta la găsirea unor soluţii în vederea gestionării energiei electrice şi a energiilor regenerabile”.

„A fi student la Litere nu exclude curiozitatea, deschiderea faţă de ştiinţele exacte”

Tinerii suceveni au povestit că în cadrul acestei şcoli de vară au fost abordate subiecte precum dezvoltarea durabilă, sustenabilitatea, relaţia dintre natură şi om, responsabilitatea civică. A fost inedit, complicat, dar şi palpitant pentru ei să vorbească despre probleme sociale din diferite ţări şi să găsească soluţii la nivel global. Această şcoală de vară a fost o adevărată provocare şi un imbold în evoluţia studenţilor suceveni ca personalităţi şi ca oameni responsabili pentru influenţa acţiunilor lor asupra mediului înconjurător.

„Am vizitat Castelul Peleş de la Sinaia, dar şi un <obiectiv>mai puţin obişnuit: Rafinăria Petrobrazi OMV Petrom. Atelierele, excursia, dar şi plimbările prin capitala României – mai ales cea de la Muzeul Satului <Dimitrie Gusti>- ne-au schimbat perspectiva asupra relaţiilor dintre om şi tehnologie, dar şi asupra utilităţii aprofundării limbilor străine la nivel universitar. Ne-am dat seama că a fi student la Litere nu exclude curiozitatea, deschiderea faţă de ştiinţele exacte, ba mai mult, că domeniul tehnic ne-ar putea oferi nişte oportunităţi la terminarea studiilor”, au mai completat studenţii suceveni.

Noi orizonturi către cunoaştere

Mulţi dintre studenţii participanţi au spus, la sfârşitul celor câteva zile petrecute la Bucureşti, că e una dintre rarele ocazii când îţi pare rău că se termină şcoala. Asta pentru că au legat prietenii, au făcut schimb de opinii, şi-au îmbunătăţit capacităţile de comunicare în limbi străine (dat fiind că s-au folosit, în această perioadă, şi alte limbi în afară de „oficialele” franceză şi engleză), au învăţat lucruri noi şi au înţeles că de ei, de tineri, depinde viitorul, că ei pot să-l modifice prin gesturi care, pe parcursul acestei şcoli de vară, li s-au părut mai evidente ca oricând. Deşi au fost cuceriţi de roboţii creaţi de studenţii bucureşteni, le-a făcut şi mai mare plăcere să se lase cuceriţi de oamenii cu care au interacţionat, frumoşi, capabili şi care nu sunt indiferenţi faţă de problemele umanităţii. Această şcoală de vară le-a oferit prilejul să îşi lărgească orizonturile de cunoaştere, să îşi depăşească limitele şi să aibă mai multă încredere în ei şi în ceilalţi.

Sucevenii au câştigat o experienţă pe care nu o pot acumula în fiecare zi. „Ne bucurăm că am participat şi că am cunoscut atâţia oameni de la care ai ce învăţa. Le mulţumim organizatorilor, nu numai pentru ospitalitate, ci şi pentru felul atractiv în care au abordat teme actuale, esenţiale pentru viitorul umanităţii”, au transmis tinerii suceveni.