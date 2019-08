„Mânecări pentru soldaţi”

„Apelăm cu toată căldura la patriotismul femeilor române să pregătească mânecări de lână (mănuşi) şi să le predea d-nai Cornelia de Tarangul, în Suceava, str. Sf. Niculae, de unde se vor trimite pe câmpul de răsboi”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 140, Octombrie 1914.

„Cantină pentru săraci”

„La invitarea trimisă de dl. primar Leonte Moţoc s’au întrunit în ziua de 26 Octomvrie a.c., în cabinetul d-lui primar, toate doamnele prezidente ale societăţii de binefacere din Suceava, spre a se consfătui asupra modalităţilor de a veni în ajutorul săracilor din oraş. După ample discuţii s’a hotărât ca toate societăţile să sprijine iniţiativa primarului de a se organiza o singură cantină, la care să se poate servi mâncare caldă, o dată pe zi, atât elevilor şcolari lipsiţi de mijloace, sau ai căror părinţi sunt concentraţi, cât şi săracilor oraşului, cari, în trecut, erau îngrijiţi de <Pâinea săracilor> de sub conducerea doamnei Olga Pruncul...Totodată, dl. primar Moţoc a hotărât ca localul <Vasile Bumbac>, unde a funcţionat înainte cantina <Pâinea Săracilor>, să fie transformat în azil pentru cei săraci şi infirmi, lipsiţi de adăpost”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 247, 31 octombrie 1939.

Învăţămîntul de partid

„De curînd, la IRUM Vatra Dornei, într-o adunare generală deschisă a organizaţiei de bază, s-a deschis noul an şcolar în sistemul învăţămîntului de partid. Cu prilejul adunării respective, comuniştii au analizat felul în care s-a desfăşurat învăţămîntul în anul şcolar trecut, care a fost eficacitatea acestuia privind educaţia partinică a membrilor şi candidaţilor de partid, mobilizarea acestora la lupta pentru îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor de plan, îmbunătăţirea calităţii produselor, etc. Numeroşi tovarăşi au făcut propuneri concrete în ce priveşte îmbunătăţirea conţinutului învăţămîntului de partid din acest an şcolar, legarea lui mai strînsă de sarcinile practice specifice ale unităţii şi organizaţiei de bază respective”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 4934, Marţi 22 octombrie 1963.