Vacanţă activă

A doua ediţie a Şcolii de vară organizată de Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, intitulată „Gaudeamus”, a debutat, ieri, cu o întâlnire a elevilor care au optat pentru această modalitate de a-şi petrece o parte din vacanţă cu jurnalişti de la cotidianul Monitorul de Suceava şi de la Plus TV. La deschidere au participat directorul liceului, prof. Mihaela Apetrei, şi întreaga echipă managerială a proiectului.

Alături de Robert Holman, am răspuns invitaţiei iniţiatorului acestui proiect, directorul adjunct al liceului, prof. Adriana Duceac, şi am discutat cu elevi din clasele a VI-a – a X-a despre ştiri false, verificarea informaţiilor şi, în general, despre presă, despre locul şi rolul ziariştilor în societate, despre calităţile ideale ale jurnalistului, identificate de copii a fi responsabilitatea şi corectitudinea. Întrebările au venit dinspre ambele părţi - gazde şi invitaţi.

Deşi toţi cei aproape 20 de copii şi adolescenţi participanţi au spus că planurile lor de viitor nu includ jurnalismul - „este prea greu”, „nu mi se potriveşte”, „ştiu sigur că vreau să fac altceva/medicină/IT/contabilitate”, am constatat că ei ştiu foarte bine la ce întrebări trebuie să răspundă o ştire, că nu toate informaţiile care se vehiculează în spaţiul public sunt reale şi trebuie verificate şi că fac distincţie corect între postările pe reţelele de socializare şi informaţia de presă. Chiar dacă nu sunt „consumatori de presă”, copiii de clasele a VIII-a şi a X-a au fost de părere că, dacă vrei să-ţi faci o părere obiectivă asupra a ceea ce se întâmplă, este indicat să urmăreşti ştirile de la mai multe posturi de televiziune/ziare şi să-ţi formulezi propriile concluzii asupra evenimentului relatat. În ceea ce priveşte relaţia publicului cu presa, copiii consideră că aceasta este simplă: dacă nu-ţi place un jurnalist, un ziar sau o televiziune pur şi simplu nu-l mai urmăreşti/nu-l mai citeşti/nu te mai uiţi.

Ziaristul Robert Holman le-a vorbit elevilor nu numai despre jurnalism, ci şi despre importanţa lecturii şi educaţiei în formarea lor ca adulţi, indiferent de cariera pe care o vor urma, precum şi despre rolul comunicării, în toate domeniile de activitate.

Elevii mai au ateliere de poezie, bune maniere, nutriţie şi limbă engleză

Primul curs, de aproape două ore, al Şcolii de vară a fost apreciat de tinerele gazde ca atractiv şi util şi şi-au manifestat interesul de a ne vizita la redacţii pentru a ne vedea şi „la lucru”.

Al doilea curs de ieri a fost o aplicaţie practică a celui precedent, „Jurnalist pentru o oră”, sub coordonarea profesorului de limbă franceză Andrei Vrînceanu.

După pauza de prânz, de la ora 13.30 până la ora 15.00, s-a desfăşurat un atelier de creaţie şi îndemânare, cu instructorii Rica Şorodoc şi Loredana Lăcătuş.

Astăzi, temele sunt „Primul ajutor salvează vieţi! Lumea sub microscop”, alături de prof. Gabriela Zaiţ, şi activităţi sportive, cu profesorii Petru Poenaru şi Cristian Cârlig.

Miercuri se desfăşoară un atelier de alimentaţie şi nutriţie, cu nutriţionistul Daniela Bălănucă, şi unul de limba engleză - English is FUN-tastic!, cu prof. Lăcrămioara Sava, iar joi copiii au în program un atelier de dezvoltare personală şi bune maniere, cu profesoarele Adriana Duceac şi Laura Curaleţ, precum şi un atelier de poezie, cu prof. Oana Rusu.

Ziua de vineri este rezervată pentru o excursie tematică la Botoşani, la Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, unde elevii vor fi însoţiţi de profesoarele Oana Rusu, Lăcrămioara Sava şi Adriana Duceac.

Potrivit Adrianei Duceac, toţi profesorii implicaţi în proiect lucrează voluntar, Asociaţia Părinţilor plătind doar pentru materialele didactice utilizate. Ea a mai spus că activităţile programate au ca scop „dezvoltarea şi valorizarea potenţialului comunicativ şi creativ al elevilor, precum şi identificarea talentelor proprii şi valorificarea acestora, dezvoltarea spiritului de colaborare şi lucru în echipă”. Programul a fost elaborat pe baza unui chestionar de satisfacţie aplicat la sfârşitul ediţiei precedente, din care a reieşit că elevii doresc activităţi „care să iasă din cadrul formal al şcolii”. „Utilitatea activităţilor acestui proiect are ca temei faptul că pentru elevi, lumea şcolii şi lumea reală nu trebuie să fie paralele. La sfârşitul liceului, după ce vor închide poarta şcolii, ei trebuie să aibă deja formate abilităţi de viaţă pe care să şi le dezvolte apoi singuri, să fie pregătiţi pentru înţelegerea şi descifrarea mecanismelor realităţii şi să fie adaptabili schimbărilor societăţii în care trăiesc”, a mai afirmat prof. Adriana Duceac.