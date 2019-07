În "Gazeta sporturilor" de ieri, Radu Paraschivescu are un editorial în care cam ia la mişto pretenţiile (exprimate public, le-am văzut şi auzit eu însumi la televizor) unor antrenori români, precum Gheorghe Hagi şi Dan Petrescu, ca în Champions' League să joace automat în grupe fel de fel de panarame, precum campioana României. Sigur că, dat fiind că respectiva competiţie se numeşte Liga Campionilor, cel mai normal lucru ar fi să întâlnim acolo doar campioni. Însă de aici până la acordarea unui fel de abonament la prezenţa în grupe e cale lungă. Aşa era pe vremea când Steaua câştiga competiţia: nu luau parte decât campioanele celor câteva ţări europene, nicidecum echipele de la locurile 2 în jos, pentru care mai existau alte două competiţii: Cupa Cupelor, în care se regăseau câştigătoarele Cupelor naţionale, şi Cupa UEFA, destinată echipelor clasate pe locurile 2 -4 în campionatele ţărilor lor. Steaua, dacă ţin bine minte, până la finala cu Barcelona disputase 4 "duble" contra unor panarame, dintre care cele mai breze fuseseră Honved şi Anderlecht! Nu cumva ar dori domnii Hagi şi Petrescu ca şi astea să ia parte, tot automat, şi acum în grupele Champions' League? Lumea evoluează, nu numai fotbalul, astfel încât numărul ţărilor de acum din Europa este cel puţin dublu faţă de cel de atunci. Nu ar încăpea toate într-un număr rezonabil de grupe. Asta, ca să nu mai vorbim de calitatea meciurilor şi implicit de numărul de spectatori. Şi de bani, în directă legătură cu acestea. Pe vremea lui Hagi, nu primea nici o echipă 8 milioane de euro doar pentru a fi ciuca bătăilor, că atât se încasează azi dacă iei bătaie în toate cele 6 meciuri din grupă! Cred şi eu că le-ar conveni tuturor antrenorilor de doi bani şi panaramelor lor de împiedicaţi să tot ia câte 8 milioane pe an. De aceea, deşi am convingerea că CFR Cluj încă 1000 de ani nu trece de preliminarii, abia aştept să mă facă de râs, calificându-se. Mi s-ar părea un miracol chiar să depăşească diseară echipa aia de necalificaţi (dar oricum mai calificaţi decât ai lui Petrescu) din Israel. Hai, băieţi, uimiţi-ne!