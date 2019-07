Clemență judecători

Un bărbat din Bălcăuți, trimis în judecată pentru două fapte de ultraj, comise asupra polițiștilor veniți să aplaneze scandalul pe care inculpatul îl avea cu nevasta, a scăpat de după gratii în urma deciziei magistraților de la Judecătoria Rădăuți, care i-au aplicat o pedeapsă cu suspendare, astfel că automat au constatat încetată de drept și măsura arestului preventiv.

Dumitru Petrișor le-a provocat celor doi polițiști leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale, după ce i-a mușcat de mai multe ori. Sentința din 23 iulie a Judecătoriei Rădăuți nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la instanța superioară. Până la judecarea apelului, dacă va fi cazul, bărbatul a fost pus în libertate.

Faptele cu violență s-au petrecut în data de 10 iunie. Polițiștii de la Secția Bălcăuți au fost sesizați că Dumitru Petrișor, în vârstă de 30 de ani, face scandal acasă, cu membrii familiei.

Un ofiţer şi un agent din cadrul Secţiei Rurală Bălcăuți s-au deplasat la domiciliul de unde fusese făcută sesizarea. Aici i-au găsit inițial pe fiul și soția inculpatului, ambii cerând ajutor. Femeia s-a plâns că bărbatul se află sub influenţa băuturilor alcoolice şi a lovit-o cu pumnii în faţă. La scurt timp după ce polițiștii au pătruns în imobil, din casă a ieșit și bărbatul, a rezultat din cercetările coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Și-a lovit soția, apoi i-a mușcat pe polițiști

Poliţiştii s-au legitimat şi i-au explicat bărbatului motivul prezenţei lor la faţa locului, solicitându-i totodată să se legitimeze. Acesta a fost momentul în care Dumitru Petrișor a refuzat să se legitimeze şi a devenit agresiv, inițial față de soție, pe care a încercat să o lovească din nou.

Conform anchetei procurorilor, în timpul imobilizării şi încătuşării agresorului, pentru conducerea lui la sediul secţiei de poliţie, acesta i-a agresat fizic pe doi poliţişti, primului rupându-i cămaşa uniformei de serviciu şi muşcându-l de braţul stâng, în zona bicepsului, iar pe cel de-al doilea muşcându-l de antebraţul stâng. Conform certificatelor medico-legale, polițiștii au avut nevoie de câte 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru această faptă, iar ulterior, tot în iunie, a fost trimis în judecată, tot în stare de arest preventiv.

Procesul a avut un singur termen, bărbatul recunoscând faptele, astfel că pe 23 iulie, judecătorii au stabilit ca inculpatul să primească un an de închisoare pentru fiecare faptă de ultraj, rezultând o pedeapsă totală de 1 an și 4 luni de închisoare. Judecătorii au considerat că se poate acorda clemență, iar condamnarea a fost suspendată condiționat, pe perioada unui termen de încercare de 3 ani de zile. Bărbatul are impuse pe perioada termenului de încercare mai multe obligații și restricții, printre altele de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Bălcăuţi sau al Primăriei orașului Siret, pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare.

De menționat și că polițiștii nu s-au constituit părți civile în dosar, fapt care este posibil să fi ajutat la aplicarea acestei pedepse.