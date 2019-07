În ultimii 2 ani

Verificările efectuate de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) asupra unor aleşi locali din judeţul Suceava au lăsat, în perioada martie 2017-iulie 2019, fără mandat, înainte de termen, un număr de cinci primari şi 22 de consilieri locali pe motive de incompatibilitate şi conflict de interese. Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat, ieri, în conferinţă de presă, că ANI este instituţia care, ca urmare a unor sesizări, efectuează verificările şi îi comunică acest lucru celui reclamat, cerându-i un punct de vedere. Îi comunică, de asemenea, raportul de evaluare, care poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ, de către alesul local vizat. ”În condiţiile în care raportul de evaluare rămâne definitiv, acesta este înaintat prefectului, care este obligat ca în termen de 6 luni să emită ordinul de încetare a mandatului”, a declarat prefectul Mirela Adomnicăi, neemiterea ordinului fiind considerată infracţiune sau contravenţie. Prefectul a explicat că ordinul de încetare a mandatului nu este rezultat al unei cercetări efectuate de prefect, ci îndeplinirea unei obligaţii prevăzute de lege.

De la numirea în funcţia de prefect de Suceava, din martie 2017, Mirela Adomnicăi a emis ordin de încetare a mandatului înainte de termen pentru primarii din Drăgoieşti, Broşteni, Vultureşti, Pârteştii de Jos şi Ipoteşti.

Conflictul de interese se sancţionează acum cu reducerea indemnizaţiei cu 10% pe 6 luni

Prefectul a arătat că pentru primarul din Ipoteşti, reclamat la ANI pentru conflict de interese şi incompatibilitate, instanţa a confirmat doar incompatibilitatea. „Raportul ANI este definitiv din 23 ianuarie 2019. Termenul prevăzut de lege pentru emiterea ordinului de prefect este de 6 luni. În acest timp am solicitat puncte de vedere atât la ANI, cât şi la MAI, dar nu intră sub incidenţa modificărilor legislative. Legea nu acţionează retroactiv. Am avut toată înţelegerea, am emis ordinul la limita celor 6 luni, în 16 iulie 2019”, a declarat Mirela Adomnicăi.

Fără alte comentarii, ea a spus că a constatat că funcţionari publici din cadrul Primăriei Ipoteşti şi-au exprimat susţinerea faţă de primar pe pagina de Facebook a instituţiei, deşi acţiunea prefecturii s-a derulat în strictă conformitate cu legea.

Pe lângă cei cinci primari, şi-au pierdut mandatul de ales şi 22 de consilieri locali, dintre care 21 pentru pierderea calităţii de membru al partidului pe lista căruia au fost aleşi. Toate ordinele au fost contestate în instanţă, iar într-un caz există contestaţie la executare. Mirela Adomnicăi a mai spus că mai există un raport ANI rămas definitiv, la Frătăuţii Vechi, în cazul căruia urmează să fie emis ordinul de încetare a mandatului.

Menţionăm că în noul Cod Administrativ, cu pierderea mandatului înainte de termen se sancţionează doar incompatibilitatea; conflictul de interese este considerat acum abatere disciplinară şi se sancţionează cu reducerea cu 10% a indemnizaţiei, timp de şase luni.