Inadmisibil

Asociaţia Şomuzul este ţinută în şah de mai bine de opt luni de o instituţie a statului român. Este vorba de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, care încă nu a reuşit să dea un răspuns la solicitarea depusă în luna octombrie a anului trecut de către Todirel Călugăriţa, preşedintele Asociaţiei Şomuzul.

Este vorba de o adresă în care erau semnalate contravenţii sau infracţiuni în activitatea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Suceava.

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a fost întrebată de ce Comisia judeţeană a întârziat nepermis de mult punerea în posesie a celor care au titluri de proprietate sub luciurile de apă. Este vorba de terenurile aflate la Acumularea Şomuz II Moara, pe o suprafaţă de 33 de hectare, respectiv 250 de hectare aflate sub apele mai multor iazuri, printre care Pocoleni şi Roşia, iazuri aflate în administrarea Pescoliv.

„Pentru că aș fi vrut să evit o acţiune în contencios administrativ, la data de 5 iunie 2019 am expediat la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele Asociaţiei Șomuzul, o cerere în baza Legii privind accesul la informaţiile de interes public. La 19 iunie 2019, Biroul de Presă al ANRP m-a informat că <răspunsul la petiţia dumneavoastră din 5 iunie este în curs de avizare/semnare. Va fi trimis până vineri>. Pentru ca pe 25 iunie 2019 să primesc următoarea adresă, datată înaintea celei de mai sus, adică 18.06.2019 – într-o zi de marţi cu trei ceasuri rele, prin care eram informat că ANRP încă nu a finalizat analiza şi că această procedură va mai dura. Acum, că tot am băgat în ședinţe de analiză, de atâta amar de vreme, o instituţie cu ștaif, am fi curioși să aflăm cam ce mare răspuns am avea de primit de la ANRP?”, a arătat Todirel Călugăriţa.