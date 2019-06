Cultură urbană

Un nou sport urban ia startul, sâmbătă, 22 iunie a.c., între orele 16.00-20.00, pe terenul Iulius Mall Suceava. Filiala Suceava a Asociaţiei New York Crew organizează o competiţie de Bubble Football, o activitate „care îmbină sportul cu distracţia”, după cum a declarat şefa departamentului financiar al asociaţiei, Teresa Ioana Pînzariu. Ea a explicat că Bubble Football se joacă în două echipe, a câte 4 sau 5 jucători, în reprize de câte 15 minute. Jucătorii intră în mingi uriaşe gonflabile, "Bubbles", care le protejează partea superioară a corpului şi capul. „Publicul nostru ţintă îl reprezintă tinerii şi toţi cei care vor o schimbare în comunitatea locală, dar şi în comunitatea naţională. La acest eveniment ne dorim să aducem zâmbetul pe buzele participanţilor, printr-un eveniment în premieră care are un număr mare de admiratori la nivel internaţional”, a afirmat Teresa Pînzariu.

Ea a precizat că asistenţa medicală va fi asigurată de voluntari SMURD. Taxa de participare este de 20 de lei pentru o repriză de 15 minute.

Bubble Football sau fotbal în baloane este un sport recreaţional inventat de doi norvegieni în 2008. De obicei se joacă pe terenuri de fotbal cu gazon natural sau sintetic, dar se poate juca şi în săli de sport.

New York Crew este o organizaţie de nivel naţional care se ocupă de promovarea culturii urbane şi sporturilor alternative, cu sucursale în oraşele Suceava, Cluj şi Galaţi. A fost înfiinţată de un tânăr, în anul 2008, în Galaţi, iar în Suceava are filială din anul 2015. New York Crew este un ONG care urmăreşte să promoveze spiritul unui stil de viaţă sănătos. Prin activităţile pe care le susţin, voluntarii de la New York Crew promovează un stil de viaţă sănătos, în care sportul are un rol foarte mare. Preşedintele New York Crew Suceava este Mihnea Ştefan Onofrei, iar vicepreşedinte este Melisa Cosmina Drăgoi.

Teresa Pînzariu a mai spus că „evenimentul emblematic al organizaţiei New York Crew Suceava este Bucovina Extreme Riders, un concurs între tinerii pasionaţi de sporturi urbane”, care în această vară va avea a treia ediţie.