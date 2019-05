Clarificari în „Cazul Iordache”

Directorul medical al Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, dr. Mircea Macovei, a clarificat, vineri, circumstanţele în care pacientul Virginel Iordache a fost transferat cu elicopterul de la Suceava la Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti. Internat la Suceava, după două zile de spitalizare senatorul PSD Virginel Iordache a refuzat continuarea tratamentului şi a solicitat transferul la institutul din Bucureşti, conform unui comunicat al directorului medical Mircea Macovei.

„S-a avizat transferul cu o ambulanţă, dar pacientul a refuzat acest lucru, solicitând transferul cu elicopterul. Pacientul a făcut presiuni asupra medicilor în acest sens, ameninţând cu intervenţii la conducerea Ministerului Sănătăţii. Pacientul are dreptul să-şi aleagă medicul curant, iar decizia de transfer cu elicopterul a fost luată efectuată sub presiunea demnitarului”, a precizat dr. Macovei, într-un comunicat de presă.

Mai mult, afirmă conducerea spitalului, „pacientul a avut o atitudine ostilă la adresa cadrelor noastre medicale în ceea ce priveşte competenţa şi corectitudinea îngrijirilor şi tratamentului propus. Decizia medicului curant a fost efectuarea transferului cu o ambulanţă, dar pacientul a refuzat, solicitând transferul cu elicopterul”.

Directorul medical al spitalului a arătat că senatorul Iordache s-a prezentat la UPU Suceava în data de 14 mai a.c., la ora 8.29, pentru febră şi dureri articulare. „A fost internat pe secţia Boli infecţioase cu diagnosticul sindrom febril, sindrom cefalgic, observaţie entero-viroză, colecistită cronică, suspiciune endocardită. Se începe tratamentul specific, iar în data de 16 mai a.c. pacientul refuză continuarea tratamentului în serviciul nostru şi solicită transferul la Institutul Boli Infecţioase <Matei Balş>”, a afirmat dr. Macovei.

La Institutul „Matei Balş” medicii de aici au confirmat diagnosticul de endocardită şi au continuat şi completat tratamentul iniţiat la Suceava.

Directorul medical Mircea Macovei a mai spus că Spitalul de Urgenţă Suceava „se delimitează de interferenţele din zona politicului”, subliniind că unitatea medicală „a făcut eforturi deosebite pentru a putea trata în condiţii civilizate majoritatea pacienţilor care i se adresează”, cu „o largă gamă de afecţiuni, de la cele de urgenţă, până la cele cronice”.

Senatorul Virginel Iordache nu a putut fi ieri contactat. În ziua precedentă, el postase pe pagina sa de Facebook că transferul cu elicopterul a fost decis de medici şi el doar a fost de acord.

„În urma demersurilor făcute de medicul ce mă îngrijea, am primit acordul transferului de la Suceava la Spitalul de boli infecţioase <Matei Balş> din Bucureşti, iar mijlocul de transport nu putea fi altul decât salvarea sau elicopterul, deoarece transportul trebuia să se facă sub supraveghere medicală. Dată fiind starea sănătăţii mele, faptul că salvarea ar fi făcut cel puţin 6 -7 ore până la Bucureşti, s-a hotărât să fiu transferat cu elicopterul, în condiţiile în care vremea o permitea şi elicopterul era disponibil. Lucru cu care am fost de acord. Precizez că nu am dat nici un telefon, nu am vorbit cu nimeni despre transportul meu, lucruri care pot fi verificate cu uşurinţă. De toate aceste aspecte s-a ocupat medicul care mă trata şi care a fost mai mult decât corect cu mine. Medicul nu a tratat senatorul, ci pacientul, alegând cele mai optime metode pentru a-i conserva starea de sănătate”, a scris senatorul PSD Virginel Iordache.