Pe vremea comunismului, existau în cadrul genericului "sportul pentru toţi" diverse competiţii care se adresau în exclusivitate populaţiei rurale, cel mai frecvent utilizată fiind denumirea de "Cupa Satelor". Sportul de mase chiar exista şi era în general prilej de ieşire la o iarbă verde şi-un grătar sub pretextul minţii sănătoase în corp aşijderea. Uneori, din rândul "maselor largi populare" chiar răsărea câte un fenomen, câte un sportiv care avea să devină campion mondial sau olimpic. Dar, repet, scopul principal era ceea ce astăzi am numi "socializare". Foarte rar (mai degrabă deloc) se întâmpla ca aceste competiţii să producă vreo echipă întreagă de ceva (fotbalul era şi pe atunci cel mai popular sport, dar se organizau competiţii şi de baschet, volei ori handbal, mai rar şi cu mai puţini participanţi, dar totuşi...), iar când izvora totuşi vreo echipă mai acătării, ea de regulă se dezmembra la sfârşitul weekendului încununat de succese locale. O singură dată s-a întâmplat ca echipa unui sat să reuşească să urce dintr-un eşalon în altul: Viitorul Scorniceşti. Fenomen unic şi explicabil doar prin aceea că de acolo se trăgea "cel mai iubit fiu al poporului", tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care a vrut morţiş să-şi ducă satul în prima ligă fotbalistică a ţării care oricum îi aparţinea tot lui în întregime. Iar ca să ajungă acolo, pe drum fusese nevoie mai întâi să promoveze din C în B, lucru reuşit printr-o victorie cu un istoric 18 - 0 în ultima etapă din Divizia C!!! Vă mai comunic şi că la promovarea asta contribuise cam toată lumea: Partidul Comunist, tov. Secretar General N. Ceauşescu, Miliţia, Securitatea (ba chiar şi legendarul Mitică Dragomir, la acea dată Preş. al echipei Viitorul Scorniceşti). Aşadar, bani veneau de peste tot. Ceea ce mă face să mă întreb acum, când e clar că austeritatea pare veşnică la noi: de unde dracu' au bani toate satele alea să ţină echipe în prima ligă sau să bântuie în preajma acesteia? Vorbesc de Chiajna, Voluntari, Baloteşti, Clinceni, Snagov, Mioveni şi care or mai fi... Şi vă rog să nu-mi explicaţi că unele sunt trecute ca oraşe în geografia patriei. Mai interesant ar fi dacă v-aţi strădui să aflaţi ce fel de spălătorii de bani sunt astea şi mai ales ale cui. Până una alta, eu doar constat că fosta Cupă a Satelor trăieşte şi poartă un nume în ton cu democraţia noastră originală: Liga I!